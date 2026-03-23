Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 24 και την Πέμπτη 26-3-2026

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΖΩΗ ΔΗΜ. ΔΡΙΒΑ

(ΕΤΩΝ 64)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΡΙΒΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΖΗΝΟΒΙΑ ΔΡΙΒΑ

ΛΟΥΚΑΣ ΔΡΙΒΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΩΝ 61

ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αποχαιρετούμε την Τρίτη 24 -3- 2026 & ώρα 15.30 μ.μ. από το ΚΑΝ Ριτσώνας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ:

ΜΑΡΙΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

6972883174

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 98

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΖΩΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΚΚΑΣ,

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Τρίτη 24-3-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Αθανάσιος, Κρυσταλλία & Αλεξανδρος

Η ΕΓΓΟΝΗ : Μαρκέλλα-Δήμητρα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΚΑΣΠΙΡΗ

(ΕΤΩΝ 68)

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 24/3/2026 & ώρα 15.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Ο σύζυγος: Νικόλαος Κασπίρης

Τα παιδιά: Γεώργιος Κασπίρης, Ανδρέας & Ξένια Κασπίρη, Αλέξανδρος Κασπίρης

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΕΤΩΝ 65

Κηδεύουμε την Πέμπτη 26-3-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

& ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

