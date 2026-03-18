Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 και το Σάββατο 21-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡ. ΛΕΚΚΑ}
~•ΕΤΩΝ 80•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/3/2026 & ΩΡΑ 2:30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : •ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
•ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
•ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31 Πάτρα (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ. επικοινωνίας: 2610 430 141, 6937 009 978, 6989 381 813, 6978 069 382
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 72)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 19/3/2026 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά: Αναστασία Ασλανίδη, Αικατερίνη & Βασίλειος Παντελής, Ελένη & Δημήτριος Ζαπάντης.
Τα αδέλφια
Τα εγγόνια
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΘΗΡΕΣΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Πέμπτη 19 -3- 2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα (Μαιζώνος 81). Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΒΙΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΕΡΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΕΣΗ, ΜΑΙΡΗ (χήρα) ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΒΙΖΙΟΝΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΠΡΟΒΙΖΙΟΝΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΕΛΛΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΡΥΦ. ΤΖΕΛΗ
ΕΤΩΝ: 96
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 19-3-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης στο Πουρνάρι Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα & Χρήστος Χειρόπουλος,
Βασιλική & Παναγιώτης Ψυλλιάς,
Τρύφωνας & Μαίρη Τζέλη,
Άννα & Γεράσιμος Παπανικολάου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 21-3-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Η σύζυγος: Έλλη
Τα παιδιά του: Γεώργιος, Πέτρος
Τα αδέλφια του: Ιωάννης και Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου, Αγγελική και Ιωάννης Αντωνίου, Κων/νος και Αθηνά Μαραθιά, Άννα Κούλη-Μαραθιά
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
