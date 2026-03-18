Τζόκερ: Τυχερός στην Πάτρα κέρδισε 100.000 ευρώ - Νέο τζακ ποτ στην 1η κατηγορία

Τύχη χαμογέλασε σε έναν παίκτη στην Πάτρα, καθώς ένα δελτίο που κατατέθηκε στην πόλη πέτυχε πεντάρι στη 3041η κλήρωση του Τζόκερ, κερδίζοντας το ποσό των 100.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, δεν βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τζακ ποτ. Έτσι, στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026, το ποσό που θα μοιραστούν οι τυχεροί της κορυφαίας κατηγορίας αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 1.700.000 ευρώ.