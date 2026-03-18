Τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ: 97% πτώση στη ναυσιπλοΐα, 21 επιθέσεις και 20.000 εγκλωβισμένοι

Ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αποδιοργάνωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG.

Από την 1η Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί 21 επιθέσεις ή περιστατικά σε εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους 10 δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με το UKMTO, ενώ άλλες τέσσερις επιθέσεις που αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης δεν έχουν επιβεβαιωθεί διεθνώς.

Ο ανθρώπινος απολογισμός είναι επίσης βαρύς. Τουλάχιστον οκτώ ναυτικοί και λιμενεργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, τέσσερις αγνοούνται και δέκα έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον IMO.

Η κυκλοφορία μέσω των στενών έχει καταρρεύσει κατά 97%. Οι καθημερινές διελεύσεις έχουν μειωθεί από περίπου 120 σε 77 τις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Περίπου 20.000 ναυτικοί, επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και εργαζόμενοι λιμανιών έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, όπου βρίσκονται περίπου 3.000 πλοία, τα 2/3 μεγάλα εμπορικά.

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι εξίσου δραματικές. Οι τιμές καυσίμων πλοίων έχουν αυξηθεί κατά 87% από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: AFP