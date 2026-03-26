Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατο του σε βίντεο

Το Σάββατο η ειδική επιχείρηση ανάσυρσης της σορού

Καρέ – καρέ τις προσπάθειες να ανασυρθεί στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και τον θάνατό του, κατέγραψε η κάμερα που έφερε πάνω του ο άτυχος δύτης ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κάνοντας κατάδυση στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Η σορός του δύτη βρέθηκε την Τετάρτη , σφηνωμένη στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε βάθος 30 μέτρων. Παρά τις προσπάθειες του να βγει στην επιφάνεια της θάλασσας, δεν τα κατάφερε. Το ακόμη πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι το γεγονός πως ο άτυχος άνδρας κατέγραψε στην κάμερα που κουβαλούσε, τα τελευταία του -γεμάτα αγωνία- λεπτά. Ο 34χρονος, έχοντας μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό, έπεσε για κατάδυση σε αυτό το επικίνδυνο σημείο, θέλοντας να καταγράψει την υποθαλάσσια περιήγησή του. Πληροφορίες του MEGA μάλιστα λένε πως καταγράφονται και όλες οι προσπάθειες του να βγει στην επιφάνεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δύτης κατέβηκε σιγά – σιγά προς το «Πηγάδι», όταν ξαφνικά τον χτύπησαν θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα να πέσει σε βράχια και να χάσει τον εξοπλισμό του.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhchgh8g5avt" ></iframe> </div>

Η σορός του άνδρα παραμένει στο σημείο καθώς η επιχείρηση ανάσυρσης θεωρείται αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια αναμένεται να επιχειρήσουν το Σάββατο για την ανάσυρση της σορού χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα στις μπουκάλες οξυγόνου που θα τους βοηθήσουν να επιχειρήσουν σε τόσο μεγάλο βάθος. Το «Πηγάδι του Διαβόλου» θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για κατάδυση στην Αττική, τόσο για την μορφολογία του βυθού όσο και για τα θαλάσσια ρεύματα που υπάρχουν στο σημείο. Υπάρχουν αναφορές πως συνδέεται ακόμα και με τη λίμνη της Βουλιαγμένης που επίσης παραμένει ανεξερεύνητη σε μεγάλο σημείο λόγω του υψηλού κινδύνου. Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Στο δεύτερο λιμανάκι της περιοχής υπάρχει το «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα στενό, κάθετο υποθαλάσσιο «φρέαρ», σε μικρή απόσταση από τα βράχια και σε αρχικό βάθος περίπου 11 μέτρων. Η διάμετρός του είναι γύρω στα 3 μέτρα, ενώ η κατάδυση φτάνει συνολικά κοντά στα 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα, ειδικά γύρω στα 16 μέτρα, όπου το ρεύμα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω και οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας που καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων. Το πηγάδι βρίσκεται στη μέση περίπου του όρμου. Ξεκινά ακριβώς εκεί που τελειώνουν οι βραχώδεις πλευρές και ξεκινά ο αμμώδης βυθός. Η θέση του σημαδεύεται από μία κόκκινη σημαδούρα δεμένη με σχοινί ως τον βυθό της θάλασσας.