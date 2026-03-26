Πηγάδι του Διαβόλου: Τα τρία σενάρια για την τραγωδία με τον 34χρονο δύτη στη Βουλιαγμένη

Τη σορό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, εντόπισαν την Τετάρτη 25 Μαρτίου τα σωστικά συνεργεία.

Η επιχείρηση ανάσυρσης δεν πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, καθώς απαιτείται ειδικός σχεδιασμός λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών στο σημείο. Οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για την τραγωδία, τα οποία σχετίζονται με τα ισχυρά ρεύματα της περιοχής, πιθανό εγκλωβισμό σε στενό πέρασμα και αποπροσανατολισμό σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Επιχείρηση ανάσυρσης με ειδικό εξοπλισμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες θα χρησιμοποιήσουν ειδικά μίγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου, προκειμένου να μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια στο μεγάλο βάθος όπου εντοπίστηκε η σορός.

Η επιχείρηση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το Σάββατο 28 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών την Τρίτη είχαν εντοπιστεί στην περιοχή ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ, στοιχεία που ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι ο δύτης βρισκόταν στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Έμπειρος δύτης με αγάπη για τη θάλασσα

Ο 34χρονος ήταν επαγγελματίας πιλότος – κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία και διέμενε μόνιμα στη Βούλα.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό χαρακτήρα, με ήθος και έντονο πάθος για τη θάλασσα, τις καταδύσεις και τις μηχανές. Επρόκειτο για δραστηριότητες στις οποίες είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου του, αποκτώντας σημαντική εμπειρία.

Τα τρία βασικά σενάρια για την τραγωδία

Στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του υποθαλάσσιου σπηλαίου εξετάζονται τρία βασικά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του δύτη.

Το πρώτο και επικρατέστερο σχετίζεται με τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στο σημείο. Έμπειροι δύτες περιγράφουν ότι τα ρεύματα μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους καταδύτες προς μεγαλύτερο βάθος, οδηγώντας τους βαθύτερα στο σπήλαιο χωρίς δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο δύτης μπορεί να βρεθεί σε σημεία από τα οποία η επιστροφή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Το δεύτερο σενάριο αφορά πιθανό εγκλωβισμό στο εσωτερικό της σήραγγας ή σε κάποιο από τα στενά περάσματα. Η γεωμορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια κατάδυση σε παγίδα, ειδικά εάν χαθεί ο προσανατολισμός ή επιχειρηθεί διείσδυση σε άγνωστο τμήμα.

Το τρίτο σενάριο σχετίζεται με αποπροσανατολισμό και εξάντληση. Παρότι ο 34χρονος διέθετε εξοπλισμό που του παρείχε οξυγόνο για αρκετές ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για ευκολότερη μετακίνηση, οι συνθήκες στο εσωτερικό του σπηλαίου αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αέρα. Η περιορισμένη ορατότητα και η πίεση από τα ρεύματα καθιστούν κάθε λάθος ιδιαίτερα κρίσιμο.

Ενδεικτικό της δυσκολίας της κατάδυσης είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες εντοπίστηκαν αντικείμενα που φέρονται να ανήκουν στον 34χρονο, όπως εξοπλισμός και βατραχοπέδιλο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πορεία του μέσα στο σπήλαιο ήταν ανεξέλεγκτη.

Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 34χρονος πραγματοποίησε κατάδυση στην περιοχή μαζί με ακόμη έναν δύτη. Λίγο αργότερα, ο συνοδός του βγήκε μόνος του στην ακτή και ειδοποίησε τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο φίλος του είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση με τη συμμετοχή του Λιμενικού, ειδικών μονάδων και ιδιωτών σπηλαιοδυτών, σε μια επιχείρηση που από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Το Πηγάδι του Διαβόλου

Το υποθαλάσσιο πηγάδι στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της παραλιακής, που συγκεντρώνει τα καλοκαίρια χιλιάδες επισκέπτες. Πρόκειται για το άνοιγμα μιας σήραγγας με διάμετρο 3 μέτρων η οποία βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων. Μια σημαδούρα δείχνει τη θέση της για τους κολυμβητές, περίπου στη μέση του όρμου.