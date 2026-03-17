Ποιοι οδηγοί πρέπει να αντικαταστήσουν το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης μέσα στο 2026

Πώς το ανανεώνεις μέσα σε λίγα λεπτά
Ένας μεγάλος αριθμό οδηγών στην Ελλάδα εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το παλιό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται ο νέος τύπος αδειών οδήγησης, με τη μορφή πλαστικής κάρτας.
Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι ο παλιός τύπος διπλώματος οδήγησης, δηλαδή το χάρτινο τρίπτυχο, θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 19 Ιανουαρίου 2033, ενώ από εκεί και έπειτα όλα τα χάρτινα διπλώματα ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ώστε να μπορεί κανείς να βρίσκεται νόμιμα πίσω από το τιμόνι.
Πολλοί είναι οι οδηγοί που ξεχνούν ότι η άδεια οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου χρήζει ανανέωσης. Όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και μέσα στο 2026, όσοι συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι του παλιού, χάρτινου διπλώματος οδήγησης, πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέου τύπου, σε μορφή κάρτας.
Παράλληλα, οι οδηγοί δεν πρέπει να ξεχνούν ότι μετά το 65ο έτος της ηλικίας, η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά τρία χρόνια, ενώ με τη συμπλήρωση του 80ού έτους απαιτείται ανανέωση ανά δύο χρόνια, παράλληλα με εξέταση από ιατρούς των ειδικοτήτων: Παθολόγου, οφθαλμιάτρου, ωτορινολαρυγγολόγου & νευρολόγου ή ψυχίατρου.
Ποιοι άλλοι χάνουν το χάρτινο δίπλωμα;
Επιπροσθέτως, το παλιό, χάρτινο δίπλωμα θα «χάσουν», ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και όσοι επιθυμούν να προσθέσουν μία νέα κατηγορία οδήγησης -π.χ. όσοι έχουν ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και επιτύχουν στις εξετάσεις οδήγησης για μοτοσικλέτα. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και θα τους χορηγηθεί το νέο δίπλωμα, όπου θα έχει προστεθεί και η νέα κατηγορία οχήματος το οποίο θα μπορούν να οδηγούν.
Τα παλιά διπλώματα έχουν ορισμένα μειονεκτήματα συγκριτικά με τις πλαστικοποιημένες κάρτες, όπως είναι η απουσία λατινικών χαρακτήρων, κάτι που κάνει την ανάγνωση των στοιχείων και την διασταύρωσή τους από τις αρχές άλλων ευρωπαϊκών και μη χωρών δύσκολη. Επιπροσθέτως, φθείρονται και δεν προσφέρουν την ασφάλεια των πλαστικοποιημένων καρτών, οι οποίες είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν.
Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι λόγοι οι οποίοι καθιστούν ένα χάρτινο δίπλωμα άκυρο και επί της ουσίας επιβάλλουν την άμεση αντικατάστασή του πολύ πριν παρέλθει αυτή η «περίοδος χάριτος» και φτάσουμε στην καταληκτική ημερομηνία του 2033.
Η έντονη φθορά είναι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να μας οδηγήσει στην απόφαση αντικατάστασης του παλαιού-χάρτινου διπλώματος. Επίσης, η απουσία λατινικών χαρακτήρων μπορεί να αποτελέσει μία ακόμα αφορμή για να αντικαταστήσει κανείς το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, καθώς καθιστά τη χρήση του εκτός ελληνικών συνόρων προβληματική.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επίδειξη του διπλώματος οδήγησης είναι υποχρεωτική π.χ. για την ενοικίαση ενός οχήματος, συνεπώς αποτελεί ρίσκο να μεταβούμε σε χώρα του εξωτερικού, ακόμα κι αν αυτή είναι ευρωπαϊκή, με μια άδεια οδήγησης στην οποία δεν θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες το όνομά μας.
Η ευκολία αποθήκευσης και η ανθεκτικότητα του πλαστικού διπλώματος οδήγησης αποτελούν ένα ακόμα ισχυρό κίνητρο για την αντικατάσταση του παλαιού. Τέλος, τα νέα πλαστικά διπλώματα θεωρούνται πιο ασφαλή σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραχάραξης, γεγονός που τα καθιστά ευρέως αποδεκτά ακόμα και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κόστος αντικατάστασης και τα δικαιολογητικά
Το κόστος αντικατάστασης ενός παλαιού τύπου διπλώματος ανέρχεται στα 30 ευρώ και καταβάλλεται με τη μορφή ενός παραβόλου. Η αίτηση αντικατάστασης μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr (πατήστε εδώ).
Ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Έναρξη αίτησης και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και αποδοχή των όρων
Ανέβασμα φωτογραφίας και υπογραφής σύμφωνα με τις προδιαγραφές
Έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 30 ευρώ
Επιλογή τρόπου παραλαβής -ταχυδρομικά ή από την αρμόδια υπηρεσία
Η ίδια διαδικασία μπορεί φυσικά να γίνει και μέσω ΚΕΠ ή Διευθύνσεων Μεταφορών, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα. Απαιτούνται ΑΦΜ, IBAN, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πολίτης ενημερώνεται για την έκδοση και την παραλαβή του νέου διπλώματος.
πηγη carandmotor
