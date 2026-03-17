Ποιοι οδηγοί πρέπει να αντικαταστήσουν το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης μέσα στο 2026

Πώς το ανανεώνεις μέσα σε λίγα λεπτά

Ένας μεγάλος αριθμό οδηγών στην Ελλάδα εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το παλιό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται ο νέος τύπος αδειών οδήγησης, με τη μορφή πλαστικής κάρτας. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι ο παλιός τύπος διπλώματος οδήγησης, δηλαδή το χάρτινο τρίπτυχο, θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 19 Ιανουαρίου 2033, ενώ από εκεί και έπειτα όλα τα χάρτινα διπλώματα ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ώστε να μπορεί κανείς να βρίσκεται νόμιμα πίσω από το τιμόνι. Πολλοί είναι οι οδηγοί που ξεχνούν ότι η άδεια οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου χρήζει ανανέωσης. Όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και μέσα στο 2026, όσοι συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι του παλιού, χάρτινου διπλώματος οδήγησης, πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέου τύπου, σε μορφή κάρτας.

Παράλληλα, οι οδηγοί δεν πρέπει να ξεχνούν ότι μετά το 65ο έτος της ηλικίας, η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά τρία χρόνια, ενώ με τη συμπλήρωση του 80ού έτους απαιτείται ανανέωση ανά δύο χρόνια, παράλληλα με εξέταση από ιατρούς των ειδικοτήτων: Παθολόγου, οφθαλμιάτρου, ωτορινολαρυγγολόγου & νευρολόγου ή ψυχίατρου. Ποιοι άλλοι χάνουν το χάρτινο δίπλωμα; Επιπροσθέτως, το παλιό, χάρτινο δίπλωμα θα «χάσουν», ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και όσοι επιθυμούν να προσθέσουν μία νέα κατηγορία οδήγησης -π.χ. όσοι έχουν ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και επιτύχουν στις εξετάσεις οδήγησης για μοτοσικλέτα. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και θα τους χορηγηθεί το νέο δίπλωμα, όπου θα έχει προστεθεί και η νέα κατηγορία οχήματος το οποίο θα μπορούν να οδηγούν. Τα παλιά διπλώματα έχουν ορισμένα μειονεκτήματα συγκριτικά με τις πλαστικοποιημένες κάρτες, όπως είναι η απουσία λατινικών χαρακτήρων, κάτι που κάνει την ανάγνωση των στοιχείων και την διασταύρωσή τους από τις αρχές άλλων ευρωπαϊκών και μη χωρών δύσκολη. Επιπροσθέτως, φθείρονται και δεν προσφέρουν την ασφάλεια των πλαστικοποιημένων καρτών, οι οποίες είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν.