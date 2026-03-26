Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρεσβευτής στο έργο "Gender Flagship" του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σε Αγρίνιο και Πάτρα, η διήμερη εκπαίδευση σε θέματα ισότητας φύλων και η ενημέρωση σε θέματα διάστασης και ενσωμάτωσης φύλου στις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν μέλη των δημοτικών επιτροπών ισότητας και εργαζόμενοι των κοινωνικών δομών των Δήμων της Περιφέρειας.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, η Προέδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Αμαλία Βούλγαρη, δήλωσε: «Νιώθω τιμή και περηφάνια που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέχτηκε από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής μαζί με άλλες δύο περιφέρειες ως πιλότος -πρεσβευτής για την υλοποίηση του προγράμματος "'Gender Flagship'' γεγονός που φανερώνει τη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια που έχω αναλάβει ως Εντεταλμένη σε θέματα ισότητας και κοινωνικής πολιτικής και ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της ισότητας και της κοινωνικής πολιτικής. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Περιφέρεια χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς που εξελίσσεται και δεν αφήνει κανέναν πίσω γιατί για εμάς η ισότητα και η συμπερίληψη είναι η βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο καθρέφτης του πολιτισμού μας».