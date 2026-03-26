ΠΑΣΟΚ: Με τρολάρισμα Τασούλα και ήρωες του 1981 το σποτ για το συνέδριο

ΠΑΣΟΚ: Με τρολάρισμα Τασούλα και ήρωες τ...

Με ένα πρωτότυπο σποτ το ΠΑΣΟΚ καλεί στο συνέδριό του

Με τρολάρισμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα το κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριό του. 

Το λάθος που έκανε στη δήλωσή του μετά την στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας λέγοντας 1981 αντί για 1821 αποτέλεσε υλικό για το βίντεο – κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριό του που θα γίνει από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στο κλειστό του Tae Kwon Do. 

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν εκτός από τον κ. Τασούλα και ήρωες του ’21 ντυμένοι ΠΑΣΟΚ και εμβληματικές μορφές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος όπως ο ιδρυτής του Ανδρέας Παπανδρέου, η Μελίνα Μερκούρη.

Επίσης, το σποτ περιέχει πλάνα από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις του παρελθόντος (βλ. 1981) και κλείνει με νεολαίους που καλούν στο συνέδριο με το σύνθημα «Μαζί Κερδίζουμε την Ελλάδα που Αξίζουμε». 

