Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 25, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΙΩΑΝ. ΤΡΙΓΚΑ

ΕΤΩΝ 98



Κηδεύουμε την Τετάρτη 25-3-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Δαμακίνι Αιγιαλείας.



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Χαρίκλεια & Γεώργιος Δημητρόπουλος,

Ιωάννης & Αλεξάνδρα Τρίγκα

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

Σταμάτης & Αλεξάνδρα,

Νικόλαος & Σταυρούλα, Αγγελική,

Αναστασία & Σταύρος, Πέτρος, Άγγελος

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ : Γεώργιος, Ιωάννης, Παναγιώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :

Μαρία χήρα Νικ. Μαντζαβίνου,

Μιχαλίτσα & Δημήτριος Διαμαντόπουλος



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΙΝΑ

(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΧΟΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΗΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΕΦΕΛΗ,

ΖΩΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 75

Θανούσα, κηδεύουμε την Πέμπτη 26/3/2026 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΖΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ

ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΚΡΙΒΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ,

ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΗΛΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝΑΤΟ

(ΕΤΩΝ 80)

Κηδεύουμε την Πέμπτη 26/3/2026 & ώρα 15.30 μμ από τον ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Αγ. Βασίλειο Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Ιωάννα και Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, Βασιλική και Θεόδωρος Κουτσοποδιώτης, Χαρίλαος και Ελένη Αντωνάτου

Τα αδέλφια: Δωρόθεος και Ουρανία Αντωνάτου

Τα εγγόνια: Ιωάννα, Χρήστος, Νικόλαος, Μάριος, Μαρία, Νικόλαος, Αικατερίνη, Παναγιώτης.

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΒΑΣ. MANIATH

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ,

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ YVONEE MANΙΑΤΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΜΜΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΥΔΗ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΟΔ. ΠΛΑΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΟΥΡΗ - ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΕΤΩΝ 65

Κηδεύουμε την Πέμπτη 26-3-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

& ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡ. ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΑΜΠΑ

ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΟΥΝΑΡΗ & ANDRIAN SHANNON,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ ΓΟΥΝΑΡΗ,

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΑΤΑΛΙ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

