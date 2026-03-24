Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 25, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΙΩΑΝ. ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 98
Κηδεύουμε την Τετάρτη 25-3-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Δαμακίνι Αιγιαλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Χαρίκλεια & Γεώργιος Δημητρόπουλος,
Ιωάννης & Αλεξάνδρα Τρίγκα
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
Σταμάτης & Αλεξάνδρα,
Νικόλαος & Σταυρούλα, Αγγελική,
Αναστασία & Σταύρος, Πέτρος, Άγγελος
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ : Γεώργιος, Ιωάννης, Παναγιώτης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Μαρία χήρα Νικ. Μαντζαβίνου,
Μιχαλίτσα & Δημήτριος Διαμαντόπουλος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΙΝΑ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΧΟΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΧΟΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΗΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΕΦΕΛΗ,
ΖΩΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 75
Θανούσα, κηδεύουμε την Πέμπτη 26/3/2026 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΖΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΗΛΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝΑΤΟ
(ΕΤΩΝ 80)
Κηδεύουμε την Πέμπτη 26/3/2026 & ώρα 15.30 μμ από τον ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Αγ. Βασίλειο Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά: Ιωάννα και Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, Βασιλική και Θεόδωρος Κουτσοποδιώτης, Χαρίλαος και Ελένη Αντωνάτου
Τα αδέλφια: Δωρόθεος και Ουρανία Αντωνάτου
Τα εγγόνια: Ιωάννα, Χρήστος, Νικόλαος, Μάριος, Μαρία, Νικόλαος, Αικατερίνη, Παναγιώτης.
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΒΑΣ. MANIATH
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ YVONEE MANΙΑΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΜΜΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΥΔΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΟΔ. ΠΛΑΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΟΥΡΗ - ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Πέμπτη 26-3-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
& ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡ. ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΟΥΝΑΡΗ & ANDRIAN SHANNON,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ ΓΟΥΝΑΡΗ,
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΑΤΑΛΙ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, θείο & παππού
ΒΛΑΣΙΟ ΦΩΤ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ- ΕΤΩΝ 86
Θανόντα αποχαιρετούμε την Παρασκευή 27-3-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΛΟΥΚΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr