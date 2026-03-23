Πάτρα: Σοβαρά τραυματίας οδηγός μετά από εκτροπή οχήματος - ΦΩΤΟ

Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός οχήματος σε εκτροπή που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην εθνική οδό Πατρών- Πύργου, στο ύψος της Παριζιάνας.

Το όχημα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέφυγε από την πορεία του και «καρφώθηκε» επάνω στα δέντρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.