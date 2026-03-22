Αργίες 2026: Πότε πέφτει Πάσχα και πότε είναι του Αγίου Πνεύματος - Όλα τα τριήμερα

Αναλυτικά οι επόμενες αργίες του 2026
Αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές του Πάσχα και ήδη «χτενίζουμε» τα ημερολόγια για να δούμε τις επόμενες αργίες του 2026.
Η 25η Μαρτίου είναι η επόμενη αργία που θα μας χαρίσει λίγη ξεκούραση αν και δυστυχώς πέφτει Τετάρτη.
Η αμέσως επόμενη αργία, μετά την Εθνική Επέτειο, είναι του Πάσχα όπου δίνει την δυνατότητα στους τυχερούς για τουλάχιστον 4 ημέρες ξεκούρασης. Η Μεγάλη Παρασκευή που θεωρείται ημιαργία πέφτει 10 Απριλίου ενώ ηΚυριακή και η Δευτέρα του Πάσχα 12 και 13 Απριλίου.
Μετά το Πάσχα ακολουθεί η Πρωτομαγιά η οποία πέφτει Παρασκευή (ευκαιρία για τριήμερο), ενώ η αμέσως επόμενη αργία είναι ακριβώς έναν μήνα μετά, του Αγίου Πνεύματος δημιουργώντας ακόμη ένα τριήμερο.
Μετά από του Αγίου Πνεύματος θέλει «υπομονή» καθώς η επόμενη αργία είναι η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) που πέφτει Σάββατο.
Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη ενώ τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο.
Αναλυτικά οι αργίες του 2026
Μάρτιος
Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Απρίλιος
Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου (τετραήμερο)
Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου (τετραήμερο)
Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (τετραήμερο)
Μάιος
Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
Ιούνιος
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
Αύγουστος
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
Οκτώβριος
Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου (τριήμερο)
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου (τριήμερο)
