Καρδίτσα: Μία προσαγωγή για την δολοφονία του τραγουδιστή

Σε μία προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή, στις 12 σήμερα το μεσημέρι στη συνοικία Καμινάδων στην Καρδίτσα.

Ο 51χρονος Γιώργος Τσιτόγλου, δημοφιλής τραγουδιστής στη Θεσσαλία, εντοπίστηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος και τα χέρια, στην είσοδο ενός σπιτιού.

Τι υποστηρίζει ο άνδρας που έχει προσαχθεί

Σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του άνδρα, στον οποίο ανήκει το σπίτι έξω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο μουσικός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προσαχθείς φέρεται να είπε ότι ο ίδιος έλειπε από το σπίτι του και το είχε παραχωρήσει χθες το βράδυ στον τραγουδιστή, ο οποίος μετέβη στην οικία μαζί με μία γυναίκα και άλλα δύο άτομα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προσαχθείς φέρεται να υποστήριξε ότι τα άλλα δύο άτομα ήταν εκείνα που μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον τραγουδιστή φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ότι δύο άνδρες περιέμεναν τον τραγουδιστή στην είσοδο του σπιτιού και αυτοί τον μαχαίρωσαν.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία, μαρτυρίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» εξετάζεται ένα βίντεο, στο οποίο καταγράφονται δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.





