Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 31 Μαρτίου

Η λίστα με τα προνοιακά επιδόματα που θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του μήνα
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.
Για τον Μάρτιο, η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να γίνει την Τρίτη 31/3, αν και οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους – εφόσον διαθέτουν internet banking- από τις 30/3.
Τα επιδόματα που πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου
Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει τα εξής επιδόματα στις 31 Μαρτίου:
Επίδομα Παιδιού
Επίδομα Στέγασης
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Αναπηρικά επιδόματα
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
Επίδομα Ομογενών
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
Έξοδα Κηδείας
Επίδομα Γέννησης
Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
Επίδομα Αναδοχής
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
