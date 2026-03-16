Πάτρα: Πήγαν να ληστέψουν μίνι μάρκετ και τους συνέλαβαν

Συνελήφθησαν στις 15-03-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο ημεδαποί άνδρες για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.,ένας από τους κατηγορούμενους εισήλθε σε κατάστημα μίνι μάρκετ και απώθησε τον ανήλικο γιο του ιδιοκτήτη με σκοπό να αφαιρέσει

χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο συνεργός του με δίκυκλη μοτοσικλέτα για να τον παραλάβει, όμως ακινητοποιήθηκαν από τον ιδιοκτήτη και ειδοποιήθηκε το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών που τους συνέλαβε.

Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.