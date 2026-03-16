Πάτρα: Πήγαν να ληστέψουν μίνι μάρκετ και τους συνέλαβαν

Δύο συλλήψεις για απόπειρα ληστείας
Συνελήφθησαν στις 15-03-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο ημεδαποί άνδρες για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.,ένας από τους κατηγορούμενους εισήλθε σε κατάστημα μίνι μάρκετ και απώθησε τον ανήλικο γιο του ιδιοκτήτη με σκοπό να αφαιρέσει
χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.
Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο συνεργός του με δίκυκλη μοτοσικλέτα για να τον παραλάβει, όμως ακινητοποιήθηκαν από τον ιδιοκτήτη και ειδοποιήθηκε το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών που τους συνέλαβε.
Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ο Ντ. Τραμπ πιέζει συμμάχους και Κίνα να αναπτύξουν πολεμικά πλοία στο στενό του Χορμούζ- Όχι από Μ. Βρετανία και Γερμανία
Βγήκε στο μπαλκόνι και απειλούσε περίοικους με κυνηγετικά όπλα
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
