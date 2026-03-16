Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά, σύζυγος του αείμνηατου ιδρυτή της ποτοποιϊας PILAVAS, Παναγιώτη.

Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος τα τέσσερα παιδια τους, την Αγγέλα, την Ελένη, τον Νίκο και τον Περικλή καθώς και τα εγγόνια της.

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 11 το πρωί από τον ιερο ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών