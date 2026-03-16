Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Διακοπτού: Θα κλιμακώσει τον αγώνα για τον Οδοντωτό

"Η τοπική κοινωνία του Διακοπτού και της ευρύτερης περιοχής έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αντίδρασης και διεκδίκησης απέναντι στην απαράδεκτη και ατεκμηρίωτη απόφαση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (πρώην ΟΣΕ) για επ΄αόριστον αναστολή της λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Διακοπτού, τονίζοντας ότι "ο αγώνας θα κλιμακωθεί μεδυναμικές δράσεις μέχρι την πλήρη άρση της απόφασης αναστολής και να επανέλθει σε λειτουργία η ιστορική γραμμή.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 11:30, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον Σταθμό του Οδοντωτού στο Διακοπτό, μπροστά από το Μουσείο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας. Στην συγκέντρωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ο πρ. Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, επαγγελματικοί σύλλογοι, φορείς της περιοχής και πλήθος κατοίκων.

Η κινητοποίηση κατέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται την απαξίωση ενός ιστορικού και αναπτυξιακού πυλώνα της περιοχής. Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα τουριστικό αξιοθέατο. Είναι ζωντανή συγκοινωνιακή γραμμή, οικονομικός μοχλός για την τοπική ανάπτυξη και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

Η επ’ αόριστον διακοπή της λειτουργίας του Οδοντωτού, χωρίς σαφές σχέδιο αποκατάστασης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας, πλήττει ευθέως ένα αξιοθέατο της χώρας μας με παγκόσμια αναγνώριση την τοπική κοινωνία και οικονομία και την ίδια την αξιοπιστία του σιδηροδρομικού θεσμού.

Η συγκέντρωση κατέληξε σε σαφές και ενιαίο αίτημα:

- Άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού που πριν δύο χρόνια είχε εξαγγείλει επέκταση της γραμμής του Οδοντωτού μέχρι την Αγία Λαύρα.

● Άμεση επανεξέταση της απόφασης αναστολής,

● Εκτέλεση των αναγκαίων έργων στα επίμαχα σημεία της γραμμής,

● Ανακοίνωση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την εύρυθμη επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Η τοπική κοινωνία δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο αγώνας θα κλιμακωθεί με δυναμικές δράσεις μέχρι την πλήρη άρση της απόφασης αναστολής και να επανέλθει σε λειτουργία η ιστορική γραμμή.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών από κατοίκους, επαγγελματίες και φίλους του Οδοντωτού, ώστε να ενισχυθεί η πίεση προς την Πολιτεία για την άμεση αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της γραμμής.

Ο Οδοντωτός είναι ιστορία, συγκοινωνία και ανάπτυξη

Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει"