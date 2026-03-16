iGEM Πάτρας: Χρυσό για το «έξυπνο» σύστημα που ανιχνεύει τη σήψη πριν τα συμπτώματα

Μια ακόμη σπουδαία διεθνής διάκριση απέσπασε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών , iGEM Patras, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει σε 460 ομάδες από όλο τον κόσμο στον διεθνή διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM , έναν οργανισμό που ξεκίνησε από το Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Η ομάδα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την έγκαιρη διάγνωση της σηψαιμίας (σήψης), μία από τις πιο επικίνδυνες και υποτιμημένες ιατρικές καταστάσεις παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η ομάδα εργάστηκε στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος συνεχούς παρακολούθησης βιοδεικτών. Το σύστημα αυτό μπορεί να προειδοποιήσει έγκαιρα τους θεράποντες ιατρούς για την πιθανή εμφάνιση της νόσου, ακόμη και πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο για άμεση παρέμβαση και, τελικά, για τη σωτηρία ζωών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με χρυσό μετάλλιο για το σύνολο του έργου της, τόσο στο επιστημονικό όσο και στο κοινωνικό της σκέλος.

Πιερρακέα : «Θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους» Μέλος του iGEM Patras, η 21χρονη Ειρήνη Πιερρακέα μιλάει στο Newsbomb.gr και περιγράφει τη δουλειά της ομάδας: «Ουσιαστικά είμαστε μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, με τους υπεύθυνους καθηγητές τους κ. Λαγουμιτζή και κ. Πατρινό, με στόχο τη δημιουργία ενός βιολογικού συστήματος για την έξτρα διάγνωση της σήψης. Από τον διαγωνισμό πήραμε κι εμείς το ονόμά μας και βραβευτήκαμε για το σύνολο των δράσεων μας. Η ομάδα αποτελείται από 10 άτομα, και όλοι οι φοιτητές από τα τμήματα βιολογίας, φαρμακευτικής και μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φαρμακευτικής.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη βράβευση μας και νιώθουμε ότι ο κόπος μας απέδωσε. Χαιρόμαστε πολύ που μπορέσαμε να φτιάξουμε κάτι που θα βοηθήσει ανθρώπους εάν κυκλοφορήσει στην αγορά. Πάνω από 50 εκατομμύρια νοσούν με σήψη, με το 50% να είναι παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ 11 εκατομμύρια πεθαίνουν από αυτή τη νόσο κάθε χρόνο. Υπάρχει ανεπαρκής ενημέρωση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ιατρικό και επιστημονικό επίπεδο.

Εμείς αφοσιωθήκαμε στη διάγνωση και αναπτύχθηκε ένα βιολογικό σύστημα που θέλουμε μελλοντικά να εφαρμοστεί σε μια συσκευή. Είναι σαν ένα αυτοκόλλητο που θα κολλάει στο δέρμα και θα ανιχνεύει Βιοδείκτες.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη θα ειδοποιήσει έγκαιρα τους θεραπευμένους γιατρούς προκειμένου να εξετάσουν τον ασθενή περεταίρω και να δώσουν τη σωστή διάγνωση. Η ομάδα που ήταν πέρυσι, συνεχίζουμε αυτοτελώς γιατί έχει αποχωρήσει από το πανεπιστήμιο και συνεχίζουμε μόνο να προχωράμε στο ερευνητικό έργο και έχει δημιουργηθεί νέα ομάδα στο πανεπιστήμιο, η οποία θα συμμετέχει φέτος στο παγκόσμιο. Βραβευτήκαμε στο Παρίσι στις 31 Οκτωβρίου του 2025».