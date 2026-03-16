Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Η ισχύς εν τη ενώσει για τον Οδοντωτό»

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου τοποθετήθηκε σχετικά με την επαναλειτουργία του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτό-Καλάβρυτα κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

«Η ισχύς εν τη ενώσει. Για τέτοιες διεκδικήσεις, όπως ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτό-Καλάβρυτα, απαιτείται συντονισμός και συνεργασία από όλους τους θεσμικούς φορείς, ώστε να υπάρξουν -άμεσα- χρονοδιαγράμματα για την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία της γραμμής. Δεν χωρούν ούτε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, ούτε λαϊκισμός».

Τα παραπάνω τόνισε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον Οδοντωτό, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ολόκληρη η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου:

«Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος αποτελεί διαχρονικά ένα εμβληματικό στοιχείο της Αχαΐας και σημαντικό πυλώνα τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας για την Αιγιαλεία και τα Καλάβρυτα, προσελκύοντας καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, η επαναλειτουργία της γραμμής αποτελεί ζήτημα βαρύνουσας σημασίας για την τοπική κοινωνία και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Όπως είναι αυτονόητο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων συνιστούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε ζήτημα που αφορά στη λειτουργία των υποδομών μεταφορών, ιδίως σε μια διαδρομή με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γραμμής.

Παράλληλα, είναι γνωστό ότι το προηγούμενο διάστημα διατυπώθηκαν επανειλημμένα δημόσιες επισημάνσεις και κινήθηκαν διαδικασίες διερεύνησης, ακόμη και μέσω της δικαστικής οδού, σχετικά με ζητήματα ασφάλειας της γραμμής, από ορισμένους που σήμερα -αντιφατικά προς τη συνολική δράση τους- ζητούν την άμεση επαναλειτουργία της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσεκτική αξιολόγηση των συνθηκών αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός τόσο ιδιαίτερου και απαιτητικού δικτύου.

Δεδομένου, ωστόσο, του ρόλου που διαδραματίζει ο Οδοντωτός στην οικονομία και στον Τουρισμό, οι τοπικές κοινωνίες και οι επαγγελματικοί φορείς παρακολουθούν με ενδιαφέρον και ανησυχία τις εξελίξεις και αναμένουν την επιβεβλημένη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υπάρξει σαφής εικόνα ως προς το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η τάχιστη ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο εκπόνησης της γεωλογικής μελέτης, τον φορέα ή τους επιστημονικούς οργανισμούς που θα αναλάβουν τη διενέργειά της, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσής της. Αντίστοιχα, είναι χρήσιμη η εκτίμηση για το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων που ενδεχομένως θα προκύψουν από τα πορίσματα της μελέτης.

Η επαναλειτουργία του Οδοντωτού αποτελεί κοινό αίτημα των τοπικών κοινωνιών και των φορέων της Αχαΐας. Είναι κοινό αίτημα όλων μας. Μέσα από συνεργασία και συντονισμό, χωρίς λαϊκισμούς, μπορούμε να διεκδικήσουμε την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργίας της ιστορικής αυτής σιδηροδρομικής γραμμής, με απόλυτο σεβασμό στις προδιαγραφές ασφάλειας. Η ισχύς εν τη ενώσει».