Πάτρα: Έφυγε ο «Σταθάκος»του Αγίου Βασιλείου - Από το μαγαζί του πέρασαν γενιές και γενιές

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Παπαχριστόπουλου, ιδιοκτήτη της γνωστής ψαροταβέρνας «Σταθάκος» στον Άγιο Βασίλειο Πατρών, στην κοινωνία της Πάτρας και ιδιαίτερα του Αγίου Βασιλείου.

Ο Γιάννης Παπαχριστόπουλος, ο αγαπημένος σε όλους «Σταθάκος», έφυγε από τη ζωή, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο δεκαετιών γεμάτο προσφορά, φιλοξενία και αυθεντικές στιγμές.

Για περισσότερα από 60 χρόνια το μαγαζί του στον Άγιο Βασίλειο δεν ήταν απλώς μια ψαροταβέρνα. Ήταν σημείο συνάντησης, παρέας και μνήμης για γενιές ολόκληρες Πατρινών.

Από απλούς θαμώνες μέχρι γνωστές προσωπικότητες που πέρασαν από το τραπέζι του. Μεταξύ αυτών και ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Θάνος Μικρούτσικος που γεύτηκαν τη φιλοξενία και τις γεύσεις του μαγαζιού του.

Ο Γιάννης Παπαχριστόπουλος, σε ηλικία 66 ετών, κηδεύεται την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στις 15:30, από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Βασίλειο Ρίου.