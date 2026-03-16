Έντονος προβληματισμός και ενιαία θέση όλων, να παρθεί πίσω η απόφαση του ΟΣΕ για κλείσιμο του Οδοντωτού - ΒΙΝΤΕΟ

Η διακοπή των δρομολογίων του Oδοντωτού έχει προκαλέσει έντονες και αλυσιδωτές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Διακοπτού, των Καλαβρύτων και ολόκληρης της Αχαΐας, καθώς το τρενάκι αποτελεί βασικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης και της οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων και του Διακοπτού.

Για το λόγο αυτό και τον "ξαφνικό θάνατο" του οδοντωτού μετά από απόφαση του ΟΣΕ, το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύσκεψη φορέων με αποκλειστικό θέμα την πρόσφατη αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων και τις άμεσες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να παρθεί πίσω η απόφαση. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έρχεται ως απάντηση στην απόφαση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της γραμμής.

Η συνάντηση συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί. Σε αυτή συμμετέχουν οι βουλευτές της Αχαΐας, καθώς και οι δήμαρχοι, Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος και Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ενώ προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Κεντρικός στόχος της σύσκεψης είναι η σύνταξη κοινού υπομνήματος που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, με σκοπό την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την επαναλειτουργία της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να εξεταστούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της ασφάλειας της γραμμής και την ταχύτερη δυνατή επιστροφή του τρένου σε κανονική λειτουργία.