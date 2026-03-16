Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο Αλί Χαμενεΐ στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ

Η πόλη είχε συγκλονιστεί από ισχυρές εκρήξεις στη διάρκεια της νύχτας.
Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι εξαπέλυσε μεγάλου εύρους πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας.
Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης όπου ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό ποιος ήταν ο στόχος.
Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα αεροπλάνο που χρησιμοποιούσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης στη διάρκεια της νύχτας.
«Αυτό στερεί το ιρανικό καθεστώς από άλλο ένα στρατηγικό στοιχείο», ανέφεραν οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) σε ανάρτηση στα φαρσί στην πλατφόρμα X.
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως το αεροπλάνο είχε χρησιμοποιηθεί από υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς για ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και για να συντονίζονται με χώρες-συμμάχους.
Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην ιρανική πρωτεύουσα.
Το Μεχραμπάντ είναι ένα από τα πιο παλιά αεροδρόμια της Τεχεράνης που τώρα εξυπηρετεί εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις. Εκτός από το ότι είναι το πιο πολυσύχναστο πολιτικό αεροδρόμιο του Ιράν, είναι μια εγκατάσταση διπλής χρήσης που στεγάζει στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας.
Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ έχει βομβαρδιστεί πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr