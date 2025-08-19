Μπουκάλια νερού πολλαπλών χρήσεων: Γιατρός εξηγεί τι θα συμβεί εάν δεν τα πλένετε

Εάν νοιάζεστε για την υγεία σας, τότε πρέπει να πλύνετε άμεσα το επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι για το νερό σας.

Ένας γιατρός αποκαλύπτει πόσα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν στα μπουκάλια πολλαπλών χρήσεων, εάν παραμελήσετε τον καθαρισμό τους, καθώς και τους κινδύνους για την υγεία σας.

Γιατί το μπουκάλι νερού μπορεί να μετατραπεί σε εστία μικροβίων

Μπορεί να θεωρείτε το μπουκάλι νερού σας έναν πιστό “σύντροφο”, αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που το πλύνατε πραγματικά; Η αλήθεια είναι σοκαριστική: ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού θερμός μπορεί να φιλοξενεί έως και 1-2 εκατομμύρια βακτήρια ανά χιλιοστόλιτρο, μετά από μόλις 24 ώρες χρήσης. Αν δεν το πλύνετε, τα μικρόβια αυτά θα πολλαπλασιαστούν εκθετικά.

Ενώ οι περισσότεροι ειδικοί υγείας συνιστούν καθημερινό πλύσιμο για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βακτηρίων, πολλοί παραδέχονται ότι πλένουν σπάνια τα μπουκάλια νερού. Μάλιστα, μια έρευνα του 2022 έδειξε ότι μόνο το 16% της Gen Z καθαρίζει τα μπουκάλια πολλαπλών χρήσεων, μερικές φορές το μήνα. Με την αγορά επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε τους κινδύνους και τις σωστές πρακτικές καθαρισμού.

Γιατί πρέπει να πλένετε τα μπουκάλια νερού πολλαπλών χρήσεων

Η Primrose Freestone, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, εξηγεί: «Όσο περισσότερο χρόνο φυλάσσεται το νερό στο μπουκάλι, σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο περισσότερα βακτήρια θα αναπτυχθούν». Αυτό σημαίνει ότι εάν το μπουκάλι σας παραμένει άπλυτο και σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 20 βαθμούς Κελσίου), διατρέχετε σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης.

Επιπλέον, η κακή υγιεινή των χεριών μπορεί να μεταφέρει βακτήρια κοπράνων, όπως το E. coli στο μπουκάλι σας, οδηγώντας σε σοβαρές λοιμώξεις. Μια μελέτη αποκάλυψε ότι ένα μπουκάλι νερού μπορεί να έχει 40.000 φορές περισσότερα βακτήρια από ένα κάθισμα τουαλέτας.

Ο Dr. Suhail Hussain επισημαίνει ότι η συσσώρευση βρωμιάς, σκόνης και βακτηρίων, όπως ο στρεπτόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος και το E. coli μπορεί να προκαλέσει:

Γαστρική νόσο (διάρροια, έμετο).

Λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος και πνευμονία (από Gram αρνητικά ραβδία).

Συμπτώματα αλλεργίας (καταρροή, φτέρνισμα, φαγούρα στα μάτια) αν υπάρχει συσσώρευση μούχλας.

Πώς να πλένετε σωστά το μπουκάλι νερού σας

Ο Dr. Donald Grant συνιστά να πλένετε το μπουκάλι σας «σχολαστικά τουλάχιστον μερικές φορές την εβδομάδα». Ο Dr. Hussain μοιράζεται μια απλή μέθοδο καθαρισμού:

Γεμίστε το μπουκάλι με ζεστό νερό και σαπούνι.

Ανακινήστε το καλά ή αφήστε το να μουλιάσει.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα καπάκια και τις περιοχές με το βιδωτό καπάκι, χρησιμοποιώντας μια καθαρή βούρτσα καθαρισμού για μπουκάλια.

Επιπλέον συμβουλές: