Πρέπει να φοράμε γάντια στην κουζίνα;

Η υγιεινή και η ασφάλεια στην προετοιμασία του φαγητού απασχολούν ολοένα και περισσότερους.

Όπως αναφέρει το cantina.protothema.gr ανάμεσα στις συνήθειες που υιοθετούνται για την προστασία από τα μικρόβια, η χρήση γαντιών θεωρείται από πολλούς απαραίτητη – ιδιαίτερα όταν διαχειριζόμαστε ωμό κρέας.

Πρόκειται για μια πρακτική που πολλοί συνδέουν με τον επαγγελματισμό και την αυστηρή καθαριότητα. Πρέπει να φοράμε, όμως, γάντια στην κουζίνα στο σπίτι; Θέσαμε το ζήτημα στον Ιωάννη Γ. Κακό, διακεκριμένο Τεχνολόγο Τροφίμων, MSc, ο οποίος μας εξήγησε πότε η χρήση γαντιών στο σπίτι είναι πράγματι χρήσιμη και πότε μπορεί να δίνει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Αρκεί να φοράμε γάντια στην κουζίνα;

Πολλοί θεωρούν ότι τα γάντια αποτελούν «πανάκεια» για την καθαριότητα και την υγιεινή. Στην πραγματικότητα, όμως, εάν χρησιμοποιηθούν λάθος, μπορεί να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης. Για παράδειγμα, αν πιάσουμε ένα νέο ζευγάρι γάντια με βρώμικα χέρια ή αν τα γάντια παραμείνουν εκτεθειμένα πριν τα φορέσουμε, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μεταφέρουμε μικρόβια από το ένα σημείο στο άλλο.

«Το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο είναι το πλύσιμο των χεριών με ζεστό νερόκαι σαπούνι», τονίζει ο κ. Κακός. Το κρύο νερό δεν ενεργοποιεί αποτελεσματικά τις καθαριστικές ουσίες του σαπουνιού· γι’ αυτό η θερμοκρασία και η σωστή τεχνική πλυσίματος είναι το κλειδί για μια καθαρή κουζίνα. Επιπλέον, το χρώμα των γαντιών στην οικιακή χρήση, σύμφωνα με τον κ. Κακό, δεν έχει μεγάλη σημασία.

Η υγιεινή της κουζίνας

Η υγιεινή δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση γαντιών. Εργαλεία όπως λαβίδες ή κουτάλες βοηθούν στη μείωση της άμεσης επαφής με το φαγητό. Ωστόσο, αν η κουζίνα μας δεν είναι καθαρό, ακόμη και αυτά μπορούν να γίνουν εστίες μόλυνσης. «Δεν είναι δυνατόν να πιάνουμε με την ίδια λαβίδα το ωμό κοτόπουλο για να το βάλουμε στη σχάρα και μετά με την ίδια να το βγάζουμε ψημένο. Οι πιθανότητες μόλυνσης είναι τεράστιες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κακός.

Τι ισχύει για τα ευπαθή τρόφιμα

Όταν χειριζόμαστε ευπαθή τρόφιμα, όπως ωμό κρέας ή ψάρι, η χρήση γαντιών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού μειώνεται η πιθανότητα επιμόλυνσης με παθογόνους μικροοργανισμούς. Με τη σωστή αφαίρεση και το πλύσιμο των χεριών να παραμένει καίριας σημασίας.

Αν στη συνέχεια πιάσουμε άλλο ευπαθές τρόφιμο, πρέπει να πλύνουμε ξανά τα χέρια μας και να χρησιμοποιήσουμε καινούριο ζευγάρι γαντιών. «Δεν έγινε και κάτι αν κόψουμε ένα φρούτο χωρίς γάντια – το βασικό είναι να είναι πάντα καθαρά τα χέρια μας», καταλήγει ο κ. Κακός.