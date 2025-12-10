Ο πιο εύκολος τρόπος να ξεφλουδίζουμε τα κάστανα

Τα κάστανα, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς καρπούς του φθινοπώρου, ευδοκιμούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τα πυκνά δάση της Μακεδονίας μέχρι τις ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Η συγκομιδή τους ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται στα τέλη Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί της τη γλυκιά γεύση και το άρωμα της εποχής. Πέρα από τη νοστιμιά τους, αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της ελληνικής παράδοσης, συνδεδεμένο με οικογενειακές στιγμές, γιορτές και ιδιαίτερα με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Αν και τα απολαμβάνουμε συνήθως ψητά ή βραστά, τα κάστανα έχουν πολλαπλές εφαρμογές στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, προσφέροντας ξεχωριστή γεύση και αρώματα σε κάθε πιάτο. Από τα κλασικά μαρόν γλασέ (βρασμένα σε σιρόπι) και την τούρτα Μον Μπλαν που φτιάχνεται από πουρέ κάστανο, μέχρι τη γέμιση της γαλοπούλας και τα φθινοπωρινά πιλάφια, ο ευέλικτος αυτός καρπός μεταμορφώνει κάθε συνταγή. Φυσικά, εκτός από τη γαστρονομική τους αξία, τα κάστανα ξεχωρίζουν και για τα διατροφικά τους οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν πηγή ενέργειας. Έχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, είναι καλή πηγή φυτικών ινών, βιταμινών Β και C, φυλλικού οξέως, σιδήρου, κάλιου και ασβέστιου. Ωστόσο, η κατανάλωσή τους πρέπει να γίνεται με μέτρο γιατί περιέχουν αρκετές θερμίδες.

Στην αγορά βρίσκουμε βρασμένα ή ψητά κάστανα, είτε συσκευασμένα σε σακουλάκια στα super markets και delicatessen. Αν, όμως, αποφασίσετε να τα αγοράσετε άψητα, δεν είναι δύσκολο να τα ετοιμάσετε και μόνοι σας στο σπίτι.

Πώς ξεφλουδίζουμε τα κάστανα εύκολα στον φούρνο μικροκυμάτων

Πλένουμε τα κάστανα, τα σκουπίζουμε καλά και τα χαράσσουμε σταυρωτά στην κυρτή πλευρά τους με ένα καλό κοφτερό μαχαίρι. Κατόπιν, τα βάζουμε σε μπολ ή πιάτο στον φούρνο μικροκυμάτων για λίγα λεπτά μέχρι να ανοίξουν. Αν δεν ανοίξουν όλα, τα αφήνουμε για λίγο ακόμα, αφαιρώντας πρώτα όσα έχουν ανοίξει. Κατόπιν, όσο είναι ζεστά και μπορούμε να τα διαχειριστούμε, τα ξεφλουδίζουμε εύκολα.