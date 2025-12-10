Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 11, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καλλιθέας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΔΡΟΣΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΝΤΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ, ΟΛΓΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 100
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών.
Η αδελφή της: Ειρήνη Πόποβιτς
Τα ανίψια της: Ελίζα Καλλίτση, Αλέξης Καλλίτσης, Βασίλης Καλλίτσης.
Οι λοιποί συγγενείς.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΑΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΔΑΝΗΣ ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΤΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΖΩΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
