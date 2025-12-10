Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 11, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13/12/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ  ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
 
ΕΤΩΝ  94

Κηδεύουμε την Πέμπτη  11-12-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό  Ναό  Προφήτη Ηλία Καλλιθέας Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΔΡΟΣΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 52 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΝΤΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ, ΟΛΓΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 93 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ 

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΟΥΛΙΑ 

ΕΤΩΝ 69 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 100

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών.

Η αδελφή της: Ειρήνη Πόποβιτς

Τα ανίψια της: Ελίζα Καλλίτση, Αλέξης Καλλίτσης, Βασίλης Καλλίτσης.

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΡΑΣΙΜΟ  ΠΑΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ -  ΕΤΩΝ  92 

Κηδεύουμε το Σάββατο  13-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον  Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΔΑΝΗΣ ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΤΟΥ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΖΩΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

