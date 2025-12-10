Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 11, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ



ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καλλιθέας Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΔΡΟΣΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 52

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΝΤΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ, ΟΛΓΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

