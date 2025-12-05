Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6 και την Δευτέρα 8/12/2025

Κηδείες - Πένθη

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κηδεύουμε το Σάββατο 6 -12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΦΥΤΕΑ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

