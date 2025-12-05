Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6 και την Δευτέρα 8/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΝΕΦΕΛΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΦΥΤΕΑ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΟΥΛΑ) ΙΩΑΝ. ΔΗΜΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ - ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε το Σάββατο 6 -12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΧΟΡΜΠΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΕΥΣΤΑΘ. ΔΗΜΑ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΛΙΑΠΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΔΡΙΒΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ,
ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr