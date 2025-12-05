Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6 και την Δευτέρα 8/12/2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 77 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ, 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΝΕΦΕΛΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΦΥΤΕΑ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΟΥΛΑ) ΙΩΑΝ. ΔΗΜΑ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ -    ΕΤΩΝ  83

Κηδεύουμε το Σάββατο  6 -12-2025  & ώρα 12  μεσ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΧΟΡΜΠΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΕΥΣΤΑΘ. ΔΗΜΑ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΛΙΑΠΗ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΔΡΙΒΑ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ,

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ,

ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ        

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

------------------------

