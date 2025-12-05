Back to Top
Aχαΐα: Οι αγρότες της Ερυμάνθειας έστησαν μπλόκο στου “Κουρλαμπά” - ΦΩΤΟ

Βγήκαν τα τρακτέρ στο δρόμο

Στις κινητοποιήσεις μπήκαν και οι αγρότες της Ερυμάνθειας.

Έστησαν το δικό τους μπλόκο στου Κουρλαμπά (111). Στο σημείο υπάρχει και αστυνομία.

Οι αγρότες τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και πως απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία για τη στήριξη της παραγωγής, την εξασφάλιση δίκαιων τιμών και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Ερυμάνθεια Μπλόκο

