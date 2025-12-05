Aχαΐα: Οι αγρότες της Ερυμάνθειας έστησαν μπλόκο στου “Κουρλαμπά” - ΦΩΤΟ

Στις κινητοποιήσεις μπήκαν και οι αγρότες της Ερυμάνθειας.

Έστησαν το δικό τους μπλόκο στου Κουρλαμπά (111). Στο σημείο υπάρχει και αστυνομία.

Οι αγρότες τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και πως απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία για τη στήριξη της παραγωγής, την εξασφάλιση δίκαιων τιμών και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους.