Πατάτες χωρίς ενοχές: Τι αποκαλύπτει η νέα μελέτη για την απώλεια βάρους

Αν πιστεύετε ότι οι πατάτες «παχαίνουν», ίσως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Pennington Biomedical Research Center, οι πατάτες όχι μόνο δεν εμποδίζουν την απώλεια βάρους, αλλά μπορούν να συμβάλλουν σε αυτήν, όταν μαγειρεύονται σωστά και εντάσσονται σε ισορροπημένη διατροφή.

Πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά

Οι πατάτες αποτελούν φυσική πηγή σύνθετων υδατανθράκων, βιταμίνης C, καλίου και φυτικών ινών. Παράλληλα, περιέχουν αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ο τρόπος μαγειρέματος κάνει τη διαφορά: το βράσιμο ή το ψήσιμο (ιδανικά με τη φλούδα) διατηρεί τη διατροφική τους αξία και χαρίζει μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού.

Η μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα

Οι ερευνητές αντικατέστησαν το 40% του κρέατος ή του ψαριού στα κύρια γεύματα με βραστές πατάτες πλούσιες σε φυτικές ίνες. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν λιγότερες θερμίδες χωρίς να το συνειδητοποιούν.

Μέσα σε 8 εβδομάδες σημείωσαν μέση απώλεια βάρους 5,6%.

Παρατηρήθηκε βελτίωση στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στα επίπεδα γλυκόζης.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Candida J. Rebello, επικεφαλής της έρευνας, εξηγεί ότι οι άνθρωποι συνήθως καταναλώνουν σταθερό βάρος τροφής, ανεξάρτητα από τις θερμίδες. Έτσι, όταν μειώνεται η «ενεργειακή πυκνότητα» των γευμάτων (δηλαδή οι θερμίδες ανά γραμμάριο τροφής), το άτομο νιώθει εξίσου χορτάτο, αλλά καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Πατάτες και διαβήτης τύπου 2

Το 80% των ατόμων με παχυσαρκία έχουν διαβήτη τύπου 2. Η διατροφή που περιλαμβάνει σωστά μαγειρεμένες πατάτες φάνηκε να βοηθά στη ρύθμιση της γλυκόζης, μειώνοντας ταυτόχρονα το σωματικό βάρος — δύο κρίσιμους παράγοντες για τη διαχείριση της νόσου.

Ένας αδικημένος διατροφικός «σύμμαχος»

Οι πατάτες έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και μικρή ενεργειακή πυκνότητα, ενώ παρέχουν φυτικές ίνες και κάλιο — συστατικά που θεωρούνται «κρίσιμα για τη δημόσια υγεία» σύμφωνα με τις αμερικανικές διατροφικές οδηγίες (2020–2025). Επιπλέον, η ψύξη τους μετά το βράσιμο αυξάνει το ανθεκτικό άμυλο, το οποίο βελτιώνει το αίσθημα κορεσμού και μειώνει την απορρόφηση θερμίδων.

Το συμπέρασμα

Η σωστά μαγειρεμένη πατάτα μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας υγιεινής, χορταστικής και αποτελεσματικής διατροφής για απώλεια βάρους. Το «κλειδί» είναι ο τρόπος παρασκευής και ο συνδυασμός της με φρέσκα, μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Όπως τονίζει η Rebello, «οι απλές διατροφικές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να απολαμβάνουν φαγητό, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την υγεία και το βάρος τους».