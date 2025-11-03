Ιδέες για να ανεβάσετε τη διάθεσή σας τώρα που νυχτώνει νωρίς

Στα αγγλικά το λένε «winter blues». Στα ελληνικά μελαγχολία του φθινοπώρου ή του χειμώνα.

Σε μία φράση μεταφράζεται έτσι: «Νυχτώνει νωρίς, κάνει κρύο και δεν έχω κέφι για τίποτα». Αν και εσείς τις κρύες και βροχερές χειμωνιάτικες ημέρες θέλετε απλώς να κοιμάστε ή να χουχουλιάζετε στον καναπέ σας, χωρίς να κάνετε τίποτα, δεν είστε μόνες. Στη διάρκεια του χειμώνα παύουμε να είμαστε το ίδιο «ζωηροί» με την άνοιξη και το καλοκαίρι, κυρίως, εξαιτίας του ελάχιστου φωτός με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να αφήνετε τη μελαγχολία και την έλλειψη ενέργειας να σας καταβάλλουν.

Διαβάστε παρακάτω μερικά tips για να ξεπεράσετε τα “winter blues”:

Διάλειμμα από τα νέα και τα social media

Το ότι μένουμε περισσότερες ώρες στο σπίτι, σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούμε με οθόνες. Για την ψυχική μας ηρεμία το σωστότερο θα ήταν να αφήσουμε για λίγη ώρα στην άκρη κινητά, υπολογιστές και τηλεοράσεις. Ιδανικά προγραμματίστε τις ώρες κατά τις οποίες θα ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Για παράδειγμα, «το πρωί θα δω ειδήσεις μέχρι τις 10 και μετά θα ασχοληθώ ξανά με το κινητό στις 2 το μεσημέρι, για χαλάρωση».

Ρουτίνα ύπνου

Ο ύπνος είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την καλή μας διάθεση. «Χωρίς επαρκή και ήρεμο ύπνο ο κιρκάδιος ρυθμός θα διαταραχθεί και με τη σειρά της θα διαταραχθεί η παραγωγή κορτιζόλης και η παραγωγή ορμονών», λέει η ψυχολόγος Kelly Donahue. Για να καταφέρετε να διατηρήσετε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου η ειδικός προτείνει:

Να κοιμάστε να και ξυπνάτε την ίδια ώρα

Κλείστε κάθε πηγή φωτός όταν κοιμάστε

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές πριν από τον ύπνο

Ακολουθήστε συγκεκριμένες κινήσεις πριν από τον ύπνο και με την ίδια σειρά: μπάνιο, πλύσιμο δοντιών, κλείσιμο φώτων.

Βγείτε στο φως της ημέρας αμέσως μόλις ξυπνήσετε.

Γυμναστική

Μπορεί να κουράζεστε και μόνο στην ιδέα, αλλά ακόμα και λίγο περπάτημα στη γειτονιά θα βοηθήσει τη διάθεσή σας. Η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά με κάποια θεραπεία κατά της ήπιας κατάθλιψης.

Ακολουθήστε το πρόγραμμα 10x10x10

Δεν είναι διόλου παράξενο να νιώθετε κουρασμένοι ή χωρίς κίνητρο, όταν ο καιρός είναι τόσο μουντός όσο τον χειμώνα και νυχτώνει νωρίς. Αν δυσκολεύεστε να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα γυμναστικής που διαρκεί αρκετή ώρα, χωρίστε το σε κομμάτια. Αν για παράδειγμα έχετε στόχο να περπατάτε μισή ώρα την ημέρα, χωρίστε αυτή την ώρα σε 10λεπτα και κάντε έναν μικρό περίπατο το πρωί, έναν το μεσημέρι και ένα το απόγευμα ή πριν από τον ύπνο.

Πρόγραμμα και στη διατροφή

Μια απλή αλλαγή για να τονώσετε τη διάθεσή σας είναι να λάβετε υπόψη το τι τρώτε. Η συμπερίληψη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D, όπως λιπαρά ψάρια, μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της διάθεσης. Διαβάστε εδώ ποιες τροφές μπορείτε να καταναλώνετε για να σας φτιάξει η διάθεση.

Ζητήστε βοήθεια

Αν αντιλαμβάνεστε πως τίποτα δεν μπορεί να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα και η διάθεσή σας δεν αλλάζει ό,τι κι αν συμβεί, τότε θα ήταν προτιμότερο να αναζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού.