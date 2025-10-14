Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα, ακόμα και τον χειμώνα

Η ιδέα ενός ανοιχτού παραθύρου στο σπίτι μέσα στον κρύο χειμώνα και μόνο ως ιδέα ακούγεται κακή σε πολλούς.

Όμως είναι κάτι το οποίο, αν το κάνετε, μπορεί να βοηθήσει την τσέπη σας σημαντικά.

Σύμφωνα με τη Γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης, 5-10 λεπτά αερισμού το πρωί και το βράδυ αρκούν για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στη θέρμανση.

Κατά τις ημέρες που κάνει τσουχτερό κρύο, η έλλειψη αερισμού οδηγεί σε συσσώρευση υγρασίας και ρύπων στον εσωτερικό χώρο και δραστηριότητες όπως μαγείρεμα, καθαριότητα, ακόμα και η αναπνοή μας, μολύνουν τον αέρα που αναπνέουμε εντός του σπιτιού.

Αυτό φέρνει αυξημένη υγρασία, μούχλα, βακτήρια, ακάρεα και παράλληλα οι λογαριασμοί θέρμανσης «εκτοξεύονται».

Πώς να αερίζετε σωστά το σπίτι τον χειμώνα

Πέντε με δέκα λεπτά μπορούν να είναι αποτελεσματικά στους εξής παράγοντες:

Τα βακτήρια και οι λοιμογόνοι παράγοντες που αναπτύσσονται σε υγρό περιβάλλον.

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) από έπιπλα, χαλιά, καθαριστικά ή κεριά.

Καπνός τσιγάρου και αναθυμιάσεις από θερμαντικά σώματα.

Η σημασία της ώρας

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ώρα κατά την οποία πρέπει να ανοίγουμε τα παράθυρα.

Σύμφωνα με τη Γαλλική Υπηρεσία, το ιδανικό είναι να συμβαίνει αυτό για λίγα λεπτά το πρωί πριν τις 08:00 και αργά το βράδυ μετά τις 20:00, όταν ο αέρας είναι πιο καθαρός και δροσερός.

Η ιδανική υγρασία στο σπίτι κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60%, ενώ κάτω από 40% ο αέρας είναι πολύ ξηρός και ερεθίζει τις αναπνευστικές οδούς. Πάνω από 60% αυξάνεται ο κίνδυνος μούχλας και προβλημάτων υγείας, ειδικά για εγκύους, παιδιά και ηλικιωμένους.