Πάτρα: «Έπηξε» η Ηρώων Πολυτεχνείου – ΦΩΤΟ

Απόγευμα Κυριακής και η κίνηση χτύπησε «κόκκινο»
Μεγάλη κίνηση σημειώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής στην Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα.
Από τη μια μεριά οι αγροτικές κινητοποιήσεις και η κλειστή Μεγάλη Περιμετρική από ΚΙ Λιμάνι Πάτρας έως Γλαύκο, και από την άλλη ο καλός καιρός και η ευκαιρία για βόλτα, αύξησαν την κίνηση στο σημείο.
