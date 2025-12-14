Σοκαρισμένη η Αυστραλία από την «τρομοκρατική» και «αντισημιτική» επίθεση- Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που γιόρταζε σήμερα την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας 29, σε μια «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική» επίθεση, όπως τόνισαν οι αρχές, μια από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει βιώσει η χώρα.

Η επίθεση συνέβη περίπου τις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως είναι γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου. Αυτή ήταν μια «τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον. «Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», τόνισε, συμπληρώντας πως ομάδα πυροτεχνουργών επιχειρεί για να εντοπίσει πιθανούς άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ένας από τους ύποπτους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε, ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η αστυνομία ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος δράστης, ανέφερε ο Λάνιον. Δύο αστυνομικοί ήταν μεταξύ των 29 ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, είπε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών. Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».