Σίδνεϊ: Έλληνες αυτόπτες μάρτυρες του μακελειού περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές

Ο Νίκος Μπουρμπανιώτης και η Λυδία Μπουλουκβάση, μίλησαν για το πώς βίωσαν την τρομοκρατική επίθεση, κάνοντας λόγο για χαοτική κατάσταση,

Την κατάσταση που επικράτησε στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια και μετά το μακελειό με τους 11 νεκρούς στην πασίγνωστη παραλία Μπόνταϊ, περιέγραψαν τρεις Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο Νίκος Μπουρμπανιώτης και η Λυδία Μπουλουκβάση, μίλησαν για το πώς βίωσαν την τρομοκρατική επίθεση, κάνοντας λόγο για χαοτική κατάσταση, ουρλιαχτά ενώ τόνισαν ότι υπάρχει φόβος για την επόμενη ημέρα. Η Έλενα Ματσούκα περιέγραψε πώς είδε τους δράστες να πυροβολούν.

