Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΝΙΚΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΝΤΟΥΚΑ } 

~•ΕΤΩΝ 88•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΑ & ΗΛΙΑΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΟΥΝΤΑΚΗ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΝΤΟΥΚΑ     ΠΟΥΛΙΑ & ΖΩΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΚΑ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

---

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΚΩΝ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ} 

~•ΕΤΩΝ 61•~

Κηδεύουμε την Κυριακή 14/12/2025 και ώρα 4 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Μποζαΐτικα Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Νικόλαος Πετράτος, Κωνσταντίνος & Αγγελική Πετράτου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ασπασία & Παναγιώτης Κουνάδης, Ανδρέας & Κυριακούλα Κουράτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

Νοταρά 31 Πάτρα  Τηλ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 Διανυκτερεύει.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ 

ΓΚΑΛΕΡΙΣΤΑ 

ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΚΑΤΟΥ – ΖΕΡΒΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ 

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΚΑΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΝΙΚ. ΧΡΟΝΗ
ΕΤΩΝ   78
Κηδεύουμε την Δευτέρα  15 -12-2025  & ώρα  3 μ.  μ.  από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Θέας Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΗΣ  & ΦΑΙΗ ΝΙΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΓΑ , ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΟΦΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΑΓΛΑΪΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΧΡΟΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΑΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ( χήρα ) ΣΩΤ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΧΡΟΝΗ, ΚΟΣΜΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας  μητέρα,γιαγιά ,αδελφή & θεία 

ΒΛΑΣΙΑ  ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:87

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 15-12-2025 και ώρα 12.00π.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Λαμπρέικα Αχαΐας. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Ελπίδα Λαμπροπούλου, Δήμητρα & Γεράσιμος Οικονομόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

 

 

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΘ. ΚΑΛΟΦΩΝΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΤΩΝ 66 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΚΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

 

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΟΥ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 & ΩΡΑ 13.30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.  Η  ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 13.00 μ.μ 

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΤΩΝΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ: ΜΑΓΔΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΙΤΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΟΥΤΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΛΑΓΑΡΗ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4  Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΟΡΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ,

ΜΑΡΙΑΝΕΤΤΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΩ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΓΚΙΓΚΙΝΗ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ.  ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΡΥΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 -----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 89 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ . Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ χηρα ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΥΡΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΙ   ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

------------------------------- 

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ 

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΤΖΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρυσούλα Τζούδα, Άννα-Μαρία Τζούδα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Αλεξάνδρα & Δημήτρης, Αδαμαντία & Γιώργος

Η ΑΔΕΛΦΗ : Γιούλα χήρα Ελευθ. Καπαγερίδη

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---

 

