Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΝΙΚΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΝΤΟΥΚΑ }
~•ΕΤΩΝ 88•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΗΛΙΑΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΝΤΟΥΚΑ ΠΟΥΛΙΑ & ΖΩΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΚΩΝ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 61•~
Κηδεύουμε την Κυριακή 14/12/2025 και ώρα 4 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Μποζαΐτικα Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Νικόλαος Πετράτος, Κωνσταντίνος & Αγγελική Πετράτου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ασπασία & Παναγιώτης Κουνάδης, Ανδρέας & Κυριακούλα Κουράτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31 Πάτρα Τηλ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 Διανυκτερεύει.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ
ΓΚΑΛΕΡΙΣΤΑ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΚΑΤΟΥ – ΖΕΡΒΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΚΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΝΙΚ. ΧΡΟΝΗ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15 -12-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Θέας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΦΑΙΗ ΝΙΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΓΑ , ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΟΦΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΑΓΛΑΪΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΧΡΟΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΑΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ( χήρα ) ΣΩΤ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΧΡΟΝΗ, ΚΟΣΜΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα,γιαγιά ,αδελφή & θεία
ΒΛΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:87
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 15-12-2025 και ώρα 12.00π.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Λαμπρέικα Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Ελπίδα Λαμπροπούλου, Δήμητρα & Γεράσιμος Οικονομόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΘ. ΚΑΛΟΦΩΝΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΟΥ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 & ΩΡΑ 13.30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 13.00 μ.μ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΤΩΝΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ: ΜΑΓΔΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΙΤΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΟΥΤΕΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΛΑΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΟΡΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ,
ΜΑΡΙΑΝΕΤΤΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΩ ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΓΚΙΓΚΙΝΗ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΡΥΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ . Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ χηρα ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΥΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΤΖΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρυσούλα Τζούδα, Άννα-Μαρία Τζούδα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Αλεξάνδρα & Δημήτρης, Αδαμαντία & Γιώργος
Η ΑΔΕΛΦΗ : Γιούλα χήρα Ελευθ. Καπαγερίδη
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
