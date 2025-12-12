Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13 και την Τρίτη 16/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΘΕΟΔ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 99
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΩΤ. ΚΟΘΡΗ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΚΑΡΕΛΑ
ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρλας Αχαϊας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Χρήστος & Μαρία Καρέλα,
Ακριβή & Θανάσης Γουργουρίνης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Κωνσταντίνα & Νικόλαος Λουκόπουλος,
Αναστασία & Θεόδωρος Γκολφινόπουλος,
Όλγα & Νικόλαος Γιαχαλής.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓ. ΠΑΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΥΣΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΥΣΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΑΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΑΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΔΑΝΗΣ ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΤΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΖΩΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΤΖΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρυσούλα Τζούδα, Άννα-Μαρία Τζούδα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Αλεξάνδρα & Δημήτρης, Αδαμαντία & Γιώργος
Η ΑΔΕΛΦΗ : Γιούλα χήρα Ελευθ. Καπαγερίδη
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
