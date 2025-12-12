Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13 και την Τρίτη 16/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΘΕΟΔ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 99

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΩΤ. ΚΟΘΡΗ

ΕΤΩΝ 73

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΚΑΡΕΛΑ

ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρλας Αχαϊας.



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Χρήστος & Μαρία Καρέλα,

Ακριβή & Θανάσης Γουργουρίνης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :

Κωνσταντίνα & Νικόλαος Λουκόπουλος,

Αναστασία & Θεόδωρος Γκολφινόπουλος,

Όλγα & Νικόλαος Γιαχαλής.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓ. ΠΑΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΥΣΙΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΥΣΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΑΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΑΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε το Σάββατο 13-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΔΑΝΗΣ ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΤΟΥ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΖΩΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------