Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον γύρο και στο ντονέρ

Ντονέρ ή γύρος; Δύο street food με αρκετές διαφορές, αλλά κοινή καταγωγή που μας γυρίζει αιώνες πίσω.

Όταν η «σούβλα» αναφερόταν ως τρόπος ψησίματος στην αρχαία ελληνική γραμματεία και αργότερα νομαδικές φυλές έψηναν ολόκληρα κομμάτια κρέατος, περασμένα σε κλαδιά δέντρων ή ξίφη.

Ο γύρος: Το «ελληνικό» street food

Από τα διασημότερα φαγητά παγκοσμίως, ο γύρος παρασκευάζεται συνήθως από χοιρινό κρέας ή κοτόπουλο, τα οποία τοποθετούνται σε σούβλα μαζί με κομμάτια λίπους. Όπως και στο ντονέρ, ο γύρος περιστρέφεται γύρω από ηλεκτρικές αντιστάσεις και ψήνεται από τα έξω προς τα μέσα. Αν και είναι αρκετά λιπαρός η νοστιμιά του – λόγω των μπαχαρικών και του αλατιού – τον καθιστά ένα από τα πιάτα, που δοκιμάζουν όλοι οι τουρίστες.

Θεωρείται ότι πρόσφυγες από την Αρμενία και τον Πόντο και έπειτα οι Μικρασιάτες (1922) καθιέρωσαν το ντονέρ με πρόβειο κρέας, στην Ελλάδα, το οποίο μετέπειτα εξελίχθηκε στον γνωστό σε όλους μας γύρο. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας το ντονέρ καταργήθηκε, διότι είχαν δοθεί μεγάλα δάνεια για χοιροστάσια σε παραγωγούς και γι’ αυτό επέβαλαν το χοιρινό κρέας. Καταναλώνεται ως μερίδα ή ως τυλιχτό σε ψωμάκια ή πίτα π.χ. κυπριακή, αραβική. Πλέον, τον βρίσκουμε και στο εξωτερικό σε μαγαζιά που πουλάνε ελληνικό street food.