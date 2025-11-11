Τι σημαίνει «φρέσκο ελαιόλαδο» και πώς αναγνωρίζεται η ποιότητά του

Το φρέσκο ελαιόλαδο προέρχεται από ελιές που έχουν μαζευτεί και ελαιοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες

Κάθε φθινόπωρο, λίγο μετά τη συγκομιδή, κυκλοφορούν οι πρώτες φιάλες με την ένδειξη «φρέσκο λάδι» ή «νέας εσοδείας». Είναι η εποχή που το λιοτρίβι δουλεύει ασταμάτητα, και οι παραγωγοί σπεύδουν να εμφιαλώσουν το πρώτο προϊόν της χρονιάς. Τι σημαίνει όμως πραγματικά «φρέσκο λάδι» και γιατί το ζητάμε με τόση ανυπομονησία;

Όπως αναφέρει το cantina.protothema.gr το φρέσκο ελαιόλαδο προέρχεται από ελιές που έχουν μαζευτεί και ελαιοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες. Έχει έντονο πράσινο χρώμα, αρώματα χόρτου και αγκινάρας, και χαρακτηριστικό «κάψιμο» στον λαιμό, μία ένδειξη ότι περιέχει υψηλές πολυφαινόλες, ισχυρά αντιοξειδωτικά με αποδεδειγμένη θρεπτική αξία. Αυτή η πικάντικη γεύση είναι φυσική και δείχνει φρεσκάδα, όχι ελάττωμα. Η διαφορά του από το κοινό ελαιόλαδο δεν είναι μόνο γευστική. Το φρέσκο λάδι είναι πιο ζωντανό, αλλά και πιο ευαίσθητο, γεγονός που σημαίνει πως χρειάζεται σωστή αποθήκευση μακριά από φως, θερμότητα και αέρα, γιατί οξειδώνεται πιο εύκολα. Οι ειδικοί μάλιστα, προτείνουν να καταναλώνεται μέσα σε λίγους μήνες, πριν «ηρεμήσει» στη γεύση του. Φρέσκο, αγουρέλαιο ή πρωτόλαδο; Οι λεπτές διαφορές

Οι τρεις λέξεις χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, όμως δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Φρέσκο λάδι είναι κάθε ελαιόλαδο που παράγεται αμέσως μετά τη συγκομιδή και δεν έχει μείνει καιρό στις δεξαμενές.

Αγουρέλαιο είναι το ελαιόλαδο που προέρχεται από άγουρες, πράσινες ελιές, με χαμηλότερη απόδοση αλλά πλουσιότερη γεύση και περισσότερες πολυφαινόλες.

Πρωτόλαδο ή «πρώτο λάδι» λέγεται το πρώτο που βγαίνει από το ελαιοτριβείο στις αρχές της περιόδου. Συνήθως είναι και αγουρέλαιο, αλλά όχι πάντα. Η πρώιμη συγκομιδή, όταν οι ελιές είναι ακόμη σκληρές και πράσινες, δίνει λιγότερο λάδι αλλά ανώτερη ποιότητα. Έτσι εξηγείται και η πιο υψηλή τιμή του φρέσκου ελαιολάδου καθώς πρόκειται για ένα προϊόν μικρής απόδοσης αλλά μεγάλης διατροφικής αξίας.