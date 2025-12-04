Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΟΝ. ΓΡΑΨΑ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΦΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΕΛΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΨΑ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ χήρα ΝΙΚ. ΓΡΑΨΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΜΕΡΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΕΖΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΙΤΗ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΕΠΑΜ. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 84•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12/25 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΡΕΤΗ Χήρα ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΘ. ΣΠΑΘΗ
{ΕΤΩΝ 76}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΑΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΕΙΚΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΖΟΥΡΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 59
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΖΟΥΡΟΥΝΗ,
ΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΥΒΡΗΣ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
