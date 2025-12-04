Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΟΝ. ΓΡΑΨΑ

ΕΤΩΝ 70 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΦΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΕΛΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΨΑ, 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ χήρα ΝΙΚ. ΓΡΑΨΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΕΖΑΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ 

ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΙΤΗ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΚΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΕΠΑΜ. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ} 

~•ΕΤΩΝ 84•~ 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12/25 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΡΕΤΗ Χήρα ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΘ. ΣΠΑΘΗ

{ΕΤΩΝ 76}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 Μ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΑΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΕΙΚΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ   

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΖΟΥΡΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 59

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΖΟΥΡΟΥΝΗ,

ΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΥΒΡΗΣ

Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------

