/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 8/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

 ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ

 ΕΤΩΝ  79
 

 Κηδεύουμε την  Δευτέρα  8-12-25 & ώρα  10  π. μ. από τον  Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ, ΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ

ΜΑΡΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΔΡΙΒΑ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ,

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ,

ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ        

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

 

-------------

