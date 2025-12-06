Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 8/12/2025

Κηδείες - Πένθη

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κηδεύουμε την Δευτέρα 8-12-25 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

