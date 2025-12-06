Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 8/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Δευτέρα 8-12-25 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ, ΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΔΡΙΒΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ,
ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
