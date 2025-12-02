Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5/12/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕΞ. ΑΝΘΗ ΕΤΩΝ 90 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΖΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------- ΚΗΔΕΙΑ Την αγαπημένη μας ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ (ΕΤΩΝ 89) Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 4/12/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροιτίκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ροιτίκων. Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά της: Βασιλική & Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Νικόλαος & Ελένη Παλούμπη, Ηλίας & Γαλατία Παλούμπη, Γεωργία Παλούμπη Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Κωνσταντίνα Χρόνη, Κωντιλία & Αντώνιος Ντέρμας, Φώτιος & Δήμητρα Χρόνης Οι εγγονοί Οι δισέγγονοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected] ------------------------

ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΑΡΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟ ΕΤΩΝ 63 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΡΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΣ ΠΡΑΡΑ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------