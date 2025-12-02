Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕΞ. ΑΝΘΗ 

ΕΤΩΝ 90 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΖΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ

(ΕΤΩΝ 89)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 4/12/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροιτίκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ροιτίκων.

Ο σύζυγος: Αθανάσιος

Τα παιδιά της: Βασιλική & Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Νικόλαος & Ελένη Παλούμπη, Ηλίας & Γαλατία Παλούμπη, Γεωργία Παλούμπη

Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Κωνσταντίνα Χρόνη, Κωντιλία & Αντώνιος Ντέρμας, Φώτιος & Δήμητρα Χρόνης

Οι εγγονοί

Οι δισέγγονοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΑΡΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟ 

ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΡΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΣ ΠΡΑΡΑ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΖ. ΝΙΚ. ΓΡΑΨΑ

ΕΤΩΝ: 61

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 3-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας Γράψας, Αλέξανδρος Γράψας

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Τριαντάφυλλος & Παναγιώτα Βλάχου, Χαράλαμπος Βλάχος, Βασιλική & Δημήτριος Μπάθας.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(ΕΤΩΝ 87)

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 3/12/2025 & ώρα 11 π.μ Από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροϊτίκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ροϊτίκων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Θωμάς & Βασιλική Χαρά & Γεώργιος Αλεξία & Ευάγγελος.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Μαρία (χήρα) Στεφ. Ζαφείρη, Λίντα (χήρα) Κων. Μιτσόβα, Αντώνιος & Ελένη Χατζηαναστασίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Βασίλειος & Βενετία, Σπύρος & Αγγελική, Αγγελική, Μάγδα, Νικολέτα.

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου - Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 316106 Κιν.: 6972 119124.

--------------------------

KHΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΠΑΤΙΩΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Κ.Τ.Ε.Λ.

= ΕΤΩΝ 67 =

Κηδεύουμε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ Κοιμητηρίου Λεύκας (Πατρών).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κονδυλία

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: Άγγελος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Τούλα, Λόλα & Νίκος, Ηλίας & Ιωάννα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.

ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276

ΕΤΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1967, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ 

ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΙΤΗ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΚΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

