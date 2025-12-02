Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕΞ. ΑΝΘΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΖΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ
(ΕΤΩΝ 89)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 4/12/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροιτίκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ροιτίκων.
Ο σύζυγος: Αθανάσιος
Τα παιδιά της: Βασιλική & Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Νικόλαος & Ελένη Παλούμπη, Ηλίας & Γαλατία Παλούμπη, Γεωργία Παλούμπη
Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Κωνσταντίνα Χρόνη, Κωντιλία & Αντώνιος Ντέρμας, Φώτιος & Δήμητρα Χρόνης
Οι εγγονοί
Οι δισέγγονοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΑΡΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΣ ΠΡΑΡΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΖ. ΝΙΚ. ΓΡΑΨΑ
ΕΤΩΝ: 61
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 3-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας Γράψας, Αλέξανδρος Γράψας
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Νικόλαος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Τριαντάφυλλος & Παναγιώτα Βλάχου, Χαράλαμπος Βλάχος, Βασιλική & Δημήτριος Μπάθας.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 3/12/2025 & ώρα 11 π.μ Από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροϊτίκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ροϊτίκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Θωμάς & Βασιλική Χαρά & Γεώργιος Αλεξία & Ευάγγελος.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Μαρία (χήρα) Στεφ. Ζαφείρη, Λίντα (χήρα) Κων. Μιτσόβα, Αντώνιος & Ελένη Χατζηαναστασίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Βασίλειος & Βενετία, Σπύρος & Αγγελική, Αγγελική, Μάγδα, Νικολέτα.
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου - Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 316106 Κιν.: 6972 119124.
--------------------------
KHΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΠΑΤΙΩΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Κ.Τ.Ε.Λ.
= ΕΤΩΝ 67 =
Κηδεύουμε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ Κοιμητηρίου Λεύκας (Πατρών).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κονδυλία
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: Άγγελος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Τούλα, Λόλα & Νίκος, Ηλίας & Ιωάννα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276
ΕΤΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1967, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΙΤΗ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
