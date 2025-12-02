Λιβάνιος: Όποιος θέλει, θα μπορεί να ψηφίζει από το κινητό στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος μίλησε απόψε για τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζοντας το σχέδιο ηλεκτρονικής ψήφου, μέσω κινητού τηλεφώνου, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου του 2028.

Μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» του ERTnews, ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι πρόκειται για μία πρώτη κίνηση στην κατεύθυνση της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής ψήφου, καθώς «γίνεται ένα βήμα τη φορά» και στόχος είναι οι πολίτες να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση το σύνολο του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να προχωρήσουμε και να “γιατρέψουμε” κάποιες προβληματικές περιπτώσεις, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί από την εκλογική διαδικασία -και κυρίως η σημαντική αύξηση της αποχής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η παραδοσιακή ψηφοφορία θα συνεχίσει να διεξάγεται κανονικά σε όλη την Ελλάδα την ημέρα των εκλογών. Ωστόσο, όσοι εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ηλεκτρονικά, μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής.

Η ταυτοποίηση θα γίνεται με επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πολίτη, ενώ η ψήφος θα επικυρώνεται με χρήση OTP (One Time Password), το οποίο θα επιτρέπει την εκλογή δημάρχου, περιφερειάρχη, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων.

Ο κ. Λιβάνιος σημείωσε ότι τεχνολογικά δεν είναι ακόμη εφικτός ένας ενιαίος online εκλογικός κατάλογος, ο οποίος θα επέτρεπε σε κάθε ψηφοφόρο να προσέρχεται σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο, σε περίπτωση που επιλέγει την παραδοσιακή ψήφο. Υπογράμμισε επίσης ότι η ηλεκτρονική ψήφος θα είναι προαιρετική, αλλά διαθέτει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται η μυστικότητα, η μοναδικότητα και η εγκυρότητα της ψήφου.

Παράλληλα, ο υπουργός εξήγησε ότι στη διάρκεια της εκλογικής ημέρας ο ψηφοφόρος θα έχει δικαίωμα να διορθώσει την επιλογή του, καθώς θα ισχύει μόνο η τελευταία ψήφος που θα καταχωρηθεί έως τις 19:00. Το νέο σύστημα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε όσους εργάζονται την ημέρα των εκλογών, σε πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και σε άτομα που δυσκολεύονται να μεταβούν σε εκλογικό τμήμα.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, προβλέπεται και η εισαγωγή του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας κάθε δήμου. Το δημοψήφισμα θα πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και το αποτέλεσμά του θα είναι συμβουλευτικό. Για να θεωρείται έγκυρο, θα απαιτείται συμμετοχή του 30% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Ο σχετικός νόμος αναμένεται να ψηφιστεί τον Φεβρουάριο, ενώ από το φθινόπωρο του 2026 οι δήμοι θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα στους πολίτες με τη νέα διαδικασία.

Στις προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνεται και η δημιουργία των Συμβουλίων των Νέων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον σημερινό θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. Σε αυτά θα μπορούν να εκλέγονται, με ηλεκτρονική ψηφοφορία και για θητεία 2,5 ετών, νέοι ηλικίας 17 έως 28 ετών. Το Συμβούλιο θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ο πρόεδρός του θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις, μεταφέροντας τις θέσεις και τις ανησυχίες των νέων της πόλης.