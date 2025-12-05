Κοινοβουλευτική παρέμβαση Παπανδρέου για τον Οδοντωτό Διακοπτού–Καλαβρύτων

Με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, κατατέθηκε εκ νέου κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την παρατεταμένη υποβάθμιση και την κλιμακούμενη εγκατάλειψη του ιστορικού Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων, αλλά και την αιφνιδιαστική κυβερνητική πρόθεση για δραστική περικοπή των δρομολογίων.

Την Ερώτηση συνυπέγραψε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής: Αναστάσιος Νικολαΐδης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, με την ερώτησή του, τονίζει εκτός των άλλων, ότι παρότι είχαν δοθεί δεσμεύσεις για έργα συντήρησης και αναβάθμιση της γραμμής, επί της ουσίας δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική βελτίωση, ενώ πρόσφατα σημειώθηκε νέο σοβαρό περιστατικό εγκλωβισμού επιβατών λόγω βλάβης του συρμού του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα.

Επισημαίνει δε, την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει η κυβερνητική πρόθεση να μειωθούν τα δρομολόγια, γεγονός που θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα στον οικονομικό, τουριστικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής.Τέλος, ο Γιώργος Παπανδρέου απευθύνεται στον Υπουργό ζητώντας την άμεση υλοποίηση των παρεμβάσεων που απαιτούνται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Κλιμακούμενη εγκατάλειψη του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων,».

Κύριε Υπουργέ,

Πριν από ένα και πλέον έτος και συγκεκριμένα στις 4 Μαρτίου 2024, κατέθεσα Ερώτηση στη Βουλή (Αριθ. Πρωτ.: 3557) με αφορμή την ακινητοποίηση 90 συμπολιτών μας επιβατών στην γραμμή του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου προς τα Καλάβρυτα, που κατέδειξε την αναγκαιότητα λήψης των αναγκαίων πρωτοβουλιών. Σε απάντησή της, στις 11 Απριλίου 2024, ο τότε Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παραπέμποντας σε έγγραφες απαντήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, ως προς τη γραμμή του Οδοντωτού, είχε απαντήσει τα κάτωθι:

• Αφενός, ότι για τη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα είχε υπογραφεί σύμβαση με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της «Γεωλογικής διερεύνησης επισφαλών σημείων μετά τις φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν το έτος 2023» (Α.Σ.2383/2024), με την οποία πρόκειται να γίνει γεωλογική διερεύνηση, αξιολόγηση και ο εντοπισμός των δυνητικά ασταθών περιοχών κατά μήκος της γραμμής.

• Αφετέρου, για την αντιμετώπιση εντοπισμένων προβλημάτων της γραμμής, ο ΟΣΕ βρισκόταν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση Τεχνικής Υπηρεσίας με αντικείμενο «Μέτρα αποκατάστασης τεχνικών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα».

Ενώ έχουν παρέλθει από τότε 20 μήνες και καμία ουσιαστική μεταβολή δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί, όπως πρόσφατα καταδεικνύεται σε νέο, σοβαρό περιστατικό. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, σημειώθηκε νέα βλάβη στο συρμό του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, με τους επιβάτες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του τρένου. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, συγκεκριμένα πέντε χιλιόμετρα μακριά από το Διακοπτό. Κατόπιν στο σημείο έσπευσε άλλος συρμός προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες, για να τους μεταφέρει με λεωφορείο στον τελικό τους προορισμό.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι φορείς και οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλέον ότι το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό, αλλά αποτέλεσμα της κρατικής αδιαφορίας, αναφορικά με την έλλειψη συντήρησης, την απουσία αντιδιαβρωτικών έργων, τη μειωμένη στελέχωση και τον ανεπαρκή σχεδιασμό κατά μήκος μιας ιστορικής διαδρομής, με ιδιαίτερα απαιτητική μορφολογία αλλά και πλούσιο ταυτόχρονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, με αφορμή το τελευταίο αυτό περιστατικό και της πρόθεσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να περιστείλει δραστικά τα δρομολόγια, σε ένα δρομολόγιο την ημέρα, είτε σε δυο δρομολόγια για τις μέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, επισημαίνω τις δυσβάσταχτες επιπτώσεις που θα προκαλέσει μια τέτοια απόφαση για τον οικονομικό, τουριστικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων συνεδρίασε εκτάκτως και ομόφωνα αποφάσισε (Αρ. Απόφ. 140/2025) ότι:

• Η μείωση των δρομολογίων δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

• Πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής και πλήρης θωράκιση της διαδρομής των 22 χλμ.

• Απαιτείται κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και πλήρης στελέχωση του Μηχανοστασίου Διακοπτού.

• Πρέπει να υπάρξει συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να οριστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

• Οι σταθμοί Καλαβρύτων και Ζαχλωρού, που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, πρέπει να ανακαινιστούν.

• Και τέλος, πρέπει να κατατεθεί επίσημη και γραπτή αιτιολόγηση για το ποιοι και με ποια κριτήρια αποφασίζουν την περιστολή των δρομολογίων, με αποτέλεσμα, πέραν των άλλων, να πλήττεται το κύρος και η προβολή του Οδοντωτού.

Με βάση όλα τα παραπάνω, όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει οι δεσμεύσεις, αλλά η κατάσταση παρουσιάζει σαφή επιδείνωση.

Επειδή από την κατάσταση της γραμμής του Οδοντωτού εξαρτάται η ασφάλεια χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο, και επειδή οι τοπικές κοινωνίες έχουν χάσει δικαίως την υπομονή τους, αλλά και οι τοπικοί φορείς έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατή από μέρους τους ενέργεια.

Επειδή η διάχυση ευθυνών αποτελεί πάγια τακτική της κυβέρνησης, όπως φαίνεται και από την πρόσφατη τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία ανέφερε ότι, κατ’ αρχήν, τίθεται θέμα ασφάλειας του δικτύου, εξηγώντας ότι ορθώς η Πυροσβεστική διαμαρτύρεται για τους συνεχείς απεγκλωβισμούς, «διότι δεν είναι σωστή η συντήρηση των τρένων και δεν τηρεί η ιταλική εταιρεία τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει».

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Η διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με την «Μέτρα αποκατάστασης τεχνικών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα» έχει εκκινήσει; Ποιο είναι το ακριβές οικονομικό αντικείμενο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της;

2. Ποια είναι η ακριβής και αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργείου για την δραστική περικοπή των δρομολογίων και με ποια δεδομένα ασφάλειας ή δυναμικότητας της περιοχής προχώρησαν στην στάθμιση και ειδική αξιολόγηση;

3. Ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναγκαίων έργων:

– Αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων,

– συντήρησης της γραμμής σε όλο το μήκος των 22 χλμ.,

– αναβάθμισης των τεχνικών έργων;

4. Πότε θα ολοκληρωθεί η συντήρηση και πότε θα εξασφαλιστεί η πλήρης στελέχωση του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό;

5. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ανακαίνιση των σταθμών Καλαβρύτων και Ζαχλωρού και των περιβαλλόντων χώρων τους, οι οποίοι αποτελούν μέρος της πολιτιστικής και τουριστικής αξίας του Οδοντωτού, με σκοπό την αποκατάσταση τόσο της φήμης του Οδοντωτού όσο και της προβολής της διαδρομής, που θεωρείται από τις ομορφότερες σε ολόκληρη την Ευρώπη;

6. Σε ποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις - πλην μιας επιστολής - έχει προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να συμμορφωθεί η Hellenic Train;

7. Ποιες είναι οι ενέργειες της Ρ.Α.Σ., μετά τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Α. Παπανδρέου

Αναστάσιος Νικολαΐδης