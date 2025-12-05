Αργολίδα: Οικογένεια άρπαξε 16χρονη και τη βίασε ο γιος- 5 συλλήψεις

Σοκάρει η υπόθεση αρπαγής και βιασμού μίας 16χρονης Ρομά στα Σταθέικα Αργολίδας, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε συνολικά 5 συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis, μία οικογένεια Ρομά και συγκεκριμένα ο 41χρονος πατέρας, η 36χρονη σύζυγος του, οι δύο γιοι τους (18 και 19 ετών), αλλά και η σύντροφος του ενός (15 ετών), άρπαξαν μια 16χρονη με τη χρήση σωματικής βίας.

Στη συνέχεια την έβαλαν σε ΙΧ αυτοκίνητο και την οδήγησαν στην οικία τους στην περιοχή Σταθέικα, όπου οι δύο γυναίκες (σ.σ. η 36χρονη και η 15χρονη) την έγδυσαν, μαζί με τον 18χρονο την κράτησαν ακίνητη και ο 19χρονος προχώρησε στον βιασμό της.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, άφησαν την 16χρονη μόνη της στο δωμάτιο και αυτή βρήκε ευκαιρία να διαφύγει και να ειδοποιήσει την οικογένεια της.

Όλοι μαζί πήγαν στο ΤΔΕΕ Άργους - Μυκηνών, όπου έγινε καταγγελία και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συνολικά 5 συλλήψεις.

Για το περιστατικό παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βιασμός της ανήλικης και να μπει το έγγραφο στον φάκελο δικογραφίας.