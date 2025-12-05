17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου: 7 σχολεία σε κατάληψη στην Πάτρα

Αύριο Σάββατο συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρίου 2008, ένα γεγονός που σφράγισε την ελληνική κοινωνία και πυροδότησε μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Και φέτος, η Πάτρα προετοιμάζεται για συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης, ενώ αρκετά σχολεία συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, επτά Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης τελούν υπό κατάληψη, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στη μνήμη του Αλέξη και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί δύο πορείες, η πρώτη στις 12:00 το μεσημέρι και η δεύτερη στις 18:00 το απόγευμα, με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και πολιτών.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, για την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και την αποτροπή τυχόν επεισοδίων. Κατά τη διάρκεια των πορειών αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Η ημέρα αυτή παραμένει σημείο αναφοράς για τη μνήμη του νεαρού μαθητή, υπενθυμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής ευαισθησίας και των συλλογικών κινητοποιήσεων ενάντια στη βία και την αδικία, ενώ οι συμμετέχοντες αναμένεται να στείλουν ξανά μήνυμα ενότητας και μνήμης.

Αγρίνιο: Υπό κατάληψη σχολεία

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, σε σχολεία του Αγρινίου σημειώνονται καταλήψεις.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 5/12 υπό κατάληψη τελούν δύο γυμνάσια της πόλης του Αγρινίου καθώς και τέσσερα λύκεια (τρία ΓΕΛ και ένα ΕΠΑΛ).