#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Μεγάλες λακκούβες μπροστά από δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγεία στην πάροδο Λεμεσού στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Έχουν μετατραπεί σε λίμνες εξαιτίας των βροχοπτώσεων

Τεράστιες λακκούβες έχουν ανοίξει στο οδόστρωμα της παρόδου Λεμεσού στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα και μπροστά από σχολικό συγκρότημα.

Γονείς και ακόμη μαθητές αναγκάζονται να περνούν με τα οχήματα αλλά και περπατώντας από ένα σύμπλεγμα λακκουβών που έχουν μετατραπεί σε λίμνες αυτές τις βροχερές ημέρες. Η κατάσταση αυτή παραμένει εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες σύμφωνα με μόνιμους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκονται και συστεγάζονται το 56ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πατρών το 18ο και το 26ο Νηπιαγωγείο

Στο σημείο φαίνεται πως έχουν γίνει έργα, οι λακκούβες καλύφθηκαν με αμμοχάλικο, όμως αυτό παρασύρθηκε και επίσης βυθίστηκε στο υπέδαφος με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες λακκούβες που δυσκολεύουν την καθημερινότητα μόνιμων κατοίκων και επίσης γονέων και μικρών μαθητών που πηγαινοέρχονται στα σχολεία της περιοχής.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λακκούβες Σχολεία Νηπιαγωγεία Λεμεσού

