Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση σε 12χρονο- Ο ένας τον γρονθοκόπησε, ενώ οι άλλοι δυο κατέγραφαν σε κινητό

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 13 και 12 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους, αναφέρει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προχθές το μεσημέρι, σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι που τυγχάνουν συμμαθητές του,

προσέγγισαν τον γιό του και ο ένας τον γρονθοκόπησε στο μάτι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ οι έτεροι δυο ανήλικοι κατέγραφαν την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή ενός κατηγορούμενου και κατέσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.



