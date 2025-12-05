Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση σε 12χρονο- Ο ένας τον γρονθοκόπησε, ενώ οι άλλοι δυο κατέγραφαν σε κινητό

Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για την ...

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή ανήλικου κατηγορούμενου και κατέσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βίντεο που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 13 και 12 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους, αναφέρει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προχθές το μεσημέρι, σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι που τυγχάνουν συμμαθητές του,
προσέγγισαν τον γιό του και ο ένας τον γρονθοκόπησε στο μάτι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ οι έτεροι δυο ανήλικοι κατέγραφαν την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή ενός κατηγορούμενου και κατέσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα: Κανένα θανατηφόρο τροχαίο τον Νοέμβριο

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικες για σωματική βλάβη και εξύβριση με θύμα 13χρονη

Μεγάλες λακκούβες μπροστά από δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγεία στην πάροδο Λεμεσού στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Βία ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Ειδήσεις