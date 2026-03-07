Δεκαπέντε φορές είχε συλληφθεί ο άνδρας που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Πληθώρα συλλήψεων είχε κατά τα προηγούμενα χρόνια ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
Δεκαπέντε φορές είχε συλληφθεί από το 2008 έως και σήμερα ο 48χρονος Σουδανός που το βράδυ της Παρασκευής απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, κρατώντας δύο χειροβομβίδες.
Σύμφωνα με την kathimerini.gr ο48χρονος, που έχει στο μητρώο του συλλήψεις για ναρκωτικά και κλοπές, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε άλσος κοντά στην Ακρόπολη, επιμελώς κρυμμένες σε τάπερ.
Οι ακρίβεια των ισχυρισμών του εξετάζεται από τα στελέχη της ΕΛΑΣ.
Σημειώνεται ότι μετά την τελευταία του σύλληψη ο 48χρονος είχε αποφυλακιστεί στις 3 Μαρτίου.
