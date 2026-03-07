Πάτρα: Προχωρούν τα έργα στην παραλιακή ζώνη Ρίου – Αγίου Βασιλείου

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη Ρίου – Αγίου Βασιλείου στην Αχαΐα, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή νέου δρόμου, καθώς και ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου, που αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης και πιο φιλικής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες παραλιακής διαδρομής.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και τα λιμενικά έργα, τα οποία θα συμπληρώσουν τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην παραλιακή ζώνη.

Η ολοκλήρωση των εργασιών εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά το παραλιακό μέτωπο μεταξύ Ρίου και Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο μετακίνησης και αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες.