Αγρίνιο: Ξεσπά η μητέρα του 18χρονου Μάριου που σώθηκε με μεταμόσχευση στην Ιταλία – «Θα αναζητήσουμε ευθύνες»

Έντονη αγανάκτηση και οργή εκφράζει η οδοντίατρος Εύη Βέρρη, μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος πριν από λίγους μήνες έδινε μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρίου.

Ο νεαρός αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο ήπαρ και η οικογένειά του από τις αρχές Νοεμβρίου προσπαθούσε να εξασφαλίσει μόσχευμα μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η μητέρα, οι προσπάθειες εκείνη την περίοδο δεν απέδιδαν, ενώ υπήρχε κλίμα απαισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του παιδιού.

Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα από τοπικά αλλά και πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, ενώ υπήρξε παρέμβαση ακόμη και από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Τελικά βρέθηκε λύση για τη μεταφορά του 18χρονου σε νοσοκομείο στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η μεταμόσχευση ήπατος, σώζοντας τη ζωή του.

Παρά τη θετική εξέλιξη, η μητέρα του Μάριου δηλώνει πως η οικογένεια συνεχίζει να δίνει μάχη, καθώς ο νεαρός παραμένει στο εξωτερικό και θα χρειαστεί ακόμη μία χειρουργική επέμβαση.

Σε δημόσια τοποθέτησή της εκφράζει έντονα παράπονα για τη διαχείριση της υπόθεσης στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για αμέλεια, καθυστερήσεις και έλλειψη ανάληψης ευθυνών από το σύστημα υγείας.

Όπως αναφέρει, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα ήδη από το καλοκαίρι του 2024, ενώ καταγγέλλει ότι ο γιος της, παρότι ιδιαίτερα ευάλωτος λόγω κίρρωσης του ήπατος, είχε νοσηλευτεί σε συνθήκες που –κατά την ίδια– δεν ήταν οι κατάλληλες για την κατάστασή του, γεγονός που οδήγησε και σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Η κ. Βέρρη συγκρίνει επίσης τη στάση των αρχών στην Ελλάδα με εκείνη που, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε στην Ιταλία, τονίζοντας ότι εκεί το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα τα ιατρικά λάθη.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όσα περάσαμε», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές δεν μπορεί να υπάρξει λήθη. Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές για ενδεχόμενες ευθύνες και δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ίδια τονίζει ότι η οικογένεια θα συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, επισημαίνοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο η δικαίωση του γιου της, αλλά και η αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.